Brunori Sas torna e mette tutti a "La Ghigliottina"

Un ritorno atteso quello di Brunori Sas che dopo l’annuncio di un tour nei palazzetti nel 2025, pubblica il nuovo singolo “La ghigliottina”

IL 18 alle 18. Era questo l’appuntamento fissato da Brunori Sas che ha annunciato l’ora de “La ghigliottina”. E così il 18 settembre alle ore 18 ecco che il cantautore calabrese è tornato con un singolo nuovo di zecca.

A pochissime settimane dall’annuncio di una nuova tournée, che faceva ben sperare anche nell’arrivo di un nuovo album, Brunori Sas pubblica per Island records “La ghigliottina”, un brano che rafforza il sodalizio con Riccardo Sinigallia, produttore artistico del brano, con il quale il cantautore ha già lavorato per “La vita com’è” e con il quale sta collaborando per il suo prossimo disco attualmente in lavorazione.

LA GHIGLIOTTINA, IL NUOVO SINGOLO DI BRUNORI SAS

Con “La ghigliottina” Brunori Sas descrive ancora una volta la realtà, affrontando i temi attuali e fornendo diverse chiavi di lettura per la contemporaneità. È lo stesso cantautore a raccontare come è nata: «È una canzone d’attualità… e l’attualità, si sa, è sempre scivolosa. Per questo, nell’infilarmi in questo ginepraio, ho indossato un po’ i panni del cronista, un po’ quelli dell’autore, alternando frasi captate in giro a roba che mi è passata per la testa. La stesura definitiva è frutto di una sorta di crasi suggeritami da Riccardo Sinigallia, la fusione di due canzoni preesistenti che giravano intorno a temi comuni, ma senza un fuoco particolare… Il mashup invece ha tirato fuori una versione spiazzante, che per certi versi ricorda il flusso schizofrenico di immagini e suoni di uno scrolling sui social. Ci è piaciuta ed eccola qua».

IL NUOVO ALBUM IN LAVORAZIONE

“La ghigliottina”, già presente su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica segna ufficialmente il ritorno di Brunori Sas sulla scena musicale. Con “La vita com’è” – brano tratto dalla colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita” – nel 2023 ci aveva fatto sperare in un ritorno. Adesso, con “La ghigliottina”, ci da la certezza, annunciando anche un album in prossima uscita e per il quale i fan del cantautore dalla penna raffinata sono in trepidante attesa. L’ultimo album in studio di Brunori Sas infatti, “Cip!” risale al 2020.

Pandemia a parte, Dario Brunori è diventato papà e così nel 2021 i brani di “Cip!” si sono tramutati in delle ninne nanne contenute in un album dal titolo “Baby cip!”. Fino a “Cheap” nel 2022 – il cui titolo rimanda all’uccellino (presente sulla copertina di Cip!; ndr) divenuto oramai un simbolo brunoniano – un mini album di 5 canzoni, scritte e registrate in una settimana, con arrangiamenti estemporanei e “casalinghi”.

IL TOUR 2025

In attesa di sapere cosa Brunori ci riserverà per il futuro, l’annuncio di una tournée nei palazzetti per il 2025 è già arrivato, proprio il 31 agosto, che oramai viene identificato come il giorno di “San Brunori” dopo che in “Guardia ‘82” ha cantato l’immortale verso «Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e un’estate che muore». Dario Brunori è pronto dunque a riabbracciare il suo pubblico e a trasportare tutti ancora una volta nella sua dimensione live. Il Brunori Sas tour 2025 è prodotto da Vivo Concerti, e vede 7 date nei principali palasport italiani per le quali i biglietti sono già in vendita sui canali ufficiali. Si partirà il 14 marzo dal PalaElachem di Vigevano per proseguire con Firenze, Roma, Torino e Napoli. Poi Casalecchio di Reno e in fine Assago (Milano).