Tour Music Fest 2024: il cosentino Lorenzo Labate verso la finale europea

Tour Music Fest 2024: Lorenzo Labate, il giovane talento cosentino verso la finale del più grande music contest d’Europa.

COSENZA – Lorenzo Labate, promettente bassista di appena 14 anni proveniente da Cosenza, è tra i finalisti delle Live Audition del Tour Music Fest – The European Music Contest 2024, una delle competizioni musicali più prestigiose d’Europa, con oltre 28.000 partecipanti provenienti da 12 Paesi. Dopo aver impressionato la giuria con il suo straordinario talento, Lorenzo si prepara a competere alle finali nazionali nella categoria Bassisti Junior nella Repubblica di San Marino. Un appuntamento cruciale per avvicinarsi al sogno della finalissima europea in programma il 1° dicembre presso l’Auditorium Little Tony.

TOUR MUSIC FEST: UN PALCO INTERNAZIONALE PER GIOVANI PROMESSE

Tra i nomi illustri che giudicheranno le performance, oltre al celebre maestro Beppe Vessicchio, spicca Kara DioGuardi, autrice di successo per artisti del calibro di Pink, Demi Lovato e Anastacia. Accanto a loro, esperti come Monica Hill, Paola Folli e Francesco Rapaccioli valuteranno i giovani talenti che si contenderanno premi straordinari: una borsa di studio presso il rinomato Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo e un contratto di sponsorizzazione da 10.000 euro.

LORENZO LABATE: UN TALENTO PRECOCE CON UN FUTURO BRILLANTE

Lorenzo Labate ha già conquistato la giuria del Tour Music Fest grazie a una combinazione vincente di tecnica, musicalità e capacità comunicativa. Questo talento precoce ha superato migliaia di partecipanti, dimostrando di essere all’altezza di un evento che, negli ultimi 17 anni, ha lanciato artisti come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Lorenzo Labate ha iniziato il suo percorso musicale a soli tre anni, quando ricevette in regalo il suo primo pianoforte. Nel tempo, ha affinato le sue capacità passando dalla musica classica al basso elettrico, studiando con maestri di spessore come Stefano India e Danilo Chiarella. Questo percorso lo ha portato a fondare la prima live band under 14 della Calabria nel 2023 e ad esibirsi in diversi concerti di musica pop.

Oltre alla passione per il basso, Lorenzo è un vero e proprio “onnivoro musicale”: spazia da Chopin e Rachmaninov al jazz di Miles Davis, fino all’hard rock di Led Zeppelin e Pink Floyd, dimostrando grande versatilità; peculiarità che ha conquistato la giuria del Tour Music Fest.

LE FINALI DEL TOUR MUSIC FEST

Le finali del Tour Music Fest, che si terranno dal 24 novembre al 1° dicembre, trasformeranno la Repubblica di San Marino in un vero e proprio festival della musica, con oltre 600 artisti in gara, 60 eventi gratuiti, tra concerti, masterclass e DJ set, e la partecipazione di ospiti illustri come Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ e i coach del Berklee College of Music. Il prossimo appuntamento per Lorenzo Labate sarà il 25 novembre, presso l’Auditorium Little Tony di San Marino, dove si esibirà davanti alla prestigiosa giuria per le finali nazionali.