Un concerto per la vita: musica, cultura e solidarietà a Malvito

Domenica 24 novembre 2024, ore 20.30, la Chiesa di San Michele Arcangelo di Malvito ospiterà “Un concerto per la vita”.

MALVITO (COSENZA) – Domenica 24 novembre 2024, alle ore 20.30, la Chiesa di San Michele Arcangelo, nel cuore del centro storico di Malvito, ospiterà “Un concerto per la vita”. Un evento culturale e musicale promossa dall’associazione culturale ARCI Paeseggiando APS/ETS, che si preannuncia come un momento di grande riflessione e sensibilizzazione. Il concerto, patrocinato dalla Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, si propone di portare all’attenzione del pubblico il delicato tema del rispetto e della tutela dei diritti delle donne.

UN CONCERTO PER LA VITA: UN’INIZIATIVA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE DONNE

Lo slogan scelto per l’occasione, “Perché nessuna donna sia più privata del dono della vita e della sua dignità”, sintetizza l’essenza di questo evento. L’hashtag “#Libere di Vivere” rappresenta una chiamata alla consapevolezza e all’azione, con l’intento di affermare il diritto di ogni donna a vivere pienamente, senza discriminazioni né violenze.

Il concerto vedrà la partecipazione di artisti locali che, con la loro musica e le loro performance, daranno voce a un tema di grande rilevanza sociale. Rex Gino Andreoli e Carmelangelo Fasano, che con voce e chitarra accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale intenso. Non mancheranno le melodie struggenti del duo Purpura Vox, composto da Francesco Sbarra e Carolina De Filippo, che proporranno brani toccanti eseguiti con la viola. La voce di Maria Rosa Vuono e l’interpretazione gospel di Anna Lorena Romano arricchiranno ulteriormente l’offerta musicale, mentre Angelina Andreoli darà vita a narrazioni ispirate a storie e riflessioni sul tema della serata, che indagheranno la condizione femminile e il diritto alla vita.

UN’OCCASIONE DI INCONTRO E RIFLESSIONE CON OSPITI D’ECCEZIONE

A rendere ancora più speciale l’evento, saranno presenti ospiti istituzionali come Anna De Gaio, presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Stefania Postorivo, coordinatrice provinciale della Commissione, e Antonella Iannoccaro, presidente dell’Associazione Le Rose di Gerico, che da anni si batte per la promozione dei diritti delle donne. A presentare la serata sarà Andrea De Iacovo, mentre la direzione artistica del palco è affidata ad Antonio Lopez.

UN CONCERTO PER LA VITA: IL VIDEOMESSAGGIO DI DRUPI

Drupi, nome d’arte di Giampiero Anelli, noto cantautore italiano, ha inviato all’organizzazione un videomessaggio che verrà proiettato durante la serata: «Desidero complimentarmi con tutti voi per questa iniziativa a Malvito, in difesa delle donne e contro le violenze che hanno subito e continuano a subire. Sono felice che abbiate scelto la mia musica come voce per trasmettere un messaggio di solidarietà. È un grande onore per me essere parte di questa causa».

LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Non solo musica, ma anche arte visiva. Durante l’evento, il pubblico avrà la possibilità di visitare la mostra fotografica “Sequenze”, a cura di Maria Pia Olive, che esplorerà visivamente le tematiche legate alla condizione femminile. Le immagini proposte offriranno spunti di riflessione e stimoleranno un dialogo profondo sulla società e sul ruolo delle donne.