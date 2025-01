Sanremo 2025, la mamma di Brunori: “A Madonna t’accumpagna, figlio mio”

2 minuti per la lettura

“A Madonna t’accumpagna”, questo l’augurio a Brunori, da parte della mamma, in una lettera social indirizzata al cantautore calabrese in gara al Festival di Sanremo 2025

Se si incontra Brunori Sas per strada, a Cosenza, e gli si chiede della sua partecipazione al Festival di Sanremo, lui probabilmente, tra le varie risposte che dà, aggiunge anche “E poi mamma è contenta”. E non è la classica risposta simpatica alla Brunori, è la pura verità. Lo dimostra la lettera della mamma, o meglio, Mammarella Sas come oramai viene chiamata da tutti i fan del cantante, scritta al figlio che quest’anno sarà uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025

LA LETTERA DELLA MAMMA A BRUNORI IN VISTA DI SANREMO 2025

“Quando arrivò il televisore in casa mia, ero una ragazzina. La felicità di quel giorno per tutti noi ancora oggi mi emoziona…Solo un canale in bianco e nero, pochi programmi… Arrivò poi il ‘Festival di Sanremo’: era l’evento dell’anno! A casa mia per il Festival c’era il pienone dei vicini che ancora non avevano la televisione. Si mettevano le sedie come al cinema, si commentavano i vestiti delle cantanti (allora si vestivano), le acconciature e naturalmente le canzoni. Modugno, Villa, Wilma De Angelis… Festival 2025. Non avrei mai pensato che ci saresti stato tu, figlio mio! Penso a tuo padre: cosa avrebbe fatto? Chi avrebbe votato e, soprattutto, fatto votare? Non ho ancora realizzato. Per me resti sempre il figlio che mi porta, con la sua semplicità e simpatia, tante risate. Ora che ci penso, mi porti ‘Sorrisi e Canzoni’.

La gavetta fatta, con la tua semplicità e il tuo amore per la musica, ti ha portato fin qui. Non era un traguardo che ambivi. Io sì, volevo riassaporare tutti i Festival della mia vita che, purtroppo per l’età, sono stati tanti. Ti vedrò in televisione? Ti vedrò dal vivo? Non lo so. So solo che aspetto con ansia quella sera con ‘Sorrisi e Canzoni’ vicino, con te in copertina col gruppo cantanti, una scatola di ‘Kleenex’ perché certamente piangerò di gioia, ma anche di rimpianto per non avere vicino la persona cara al cuore di tutti noi, con la quale facevo i pronostici. Quest’anno avremmo votato lo stesso cantante. A Madonna t’accumpagna, figlio mio! Se avete letto, che ve lo dico a fare? Senza di voi che lo amate, non ci sarebbe stato Festival. Grazie di cuore. Mammarella Sas vi abbraccia”.