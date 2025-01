Brunori Sas, nel tour anche una tappa (l’unica) in Calabria

2 minuti per la lettura

Dopo il Festival di Sanremo parte ufficialmente il tour di Brunori Sas: prevista anche una data in Calabria per l’estate

Aveva annunciato una tournée dopo il Festival di Sanremo 2025, ma ciò che non aveva ancora annunciato è il tour estivo con l’unica tappa calabrese. Brunori Sas, in questi giorni impegnato con i preparativi per la 75esima edizione del Festival che lo vede tra i protagonisti e favoriti – almeno per quanto riguarda la stampa – subito dopo la kermesse canora si dedicherà a un tour che toccherà i palazzetti delle principali città italiane. Poi sarà la volta del Circo Massimo di Roma, il 18 giugno, sul palco assieme alla sua band storica e all’orchestra. Un concerto evento che replicherà anche il 3 ottobre all’Arena di Verona.

IL TOUR ESTIVO DI BRUNORI SAS PASSA DALLA CALABRIA

Ma ciò che tutti attendevano era una data in Calabria. E così il cantautore cosentino ha svelato le date della tua tournée estiva dove compare anche la data calabrese. Brunori Sas sarà infatti in concerto, l’8 agosto, al Teatro dei Ruderi di Cirella (Diamante), in provincia di Cosenza.

I biglietti per le date del “L’albero delle noci – tour estate”, prodotto da Vivo Concerti, saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio.

Con “L’albero delle noci – tour estate” Brunori Sas farà ascoltare dal vivo i classici che hanno segnato i suoi quindici anni di carriera e i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, in uscita venerdì 14 febbraio per Island Records. L’album di dieci tracce prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, per la sua prima volta in gara sul palco dell’Ariston. Nella serata cover di venerdì 14 febbraio, Dario Brunori si esibirà al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un omaggio a Lucio Dalla sulle note de “L’anno che verrà”.