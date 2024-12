Un fondo arabo vuole acquistare il Cosenza Calcio, presentata importante offerta al patron Guarascio

3 minuti per la lettura

Cosenza Calcio, il fondo arabo rappresentato da un manager cosentino, che avrebbe avuto la meglio su un’altra proposta importante

COSENZA – È tutto vero. Quella che nelle ultime settimane era diventata una voce ricorrente in tutta la città, trova finalmente riscontro nella realtà. Mancava un tassello del mosaico e proprio nelle ultime ore quel tassello è andato al suo posto: da fonti sicure, infatti, abbiamo appreso con certezza che è arrivata sul tavolo del patron del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, un’offerta importante volta a rilevare il cento per cento del club rossoblù da parte di un fondo arabo, rappresentato da un importante manager di Cosenza.

COSENZA CALCIO SUL TAVOLO DI GUARASCIO OFFERTA DA UN FONDO ARABO

Si è concretizzato anche formalmente, dunque, ciò che da anni si è sempre pensato e sperato potesse accadere, ma che mai aveva prodotto risultati evidenti. Spesso e volentieri solo voci, indiscrezioni e illazioni. A volte anche approcci un po’ più spinti, ma mai ai livelli in cui si è arrivati oggi. Insomma, c’è qualcuno che ha fatto un’offerta concreta, situazione che tra l’altro è davvero difficile da negare…

La trattativa, infatti, non è recente, ma va avanti da alcuni mesi. E in molti ambienti era anche conosciuta. Solo negli ultimi giorni, però, è stata formulata l’offerta ufficiale. Non si tratta dei fantomatici (o meno) pretendenti usciti più o meno allo scoperto in varie occasioni negli anni scorsi. Ma di atti concreti portati avanti da professionisti con i quali lo stesso Guarascio è in contatto da tempo, e comunque guidati da professionalità locali. Cifre? Non sono ancora note con certezza, ma probabilmente si supera il valore di altre offerte che pure sono state sono state fatte di recente al patron.

Quest’ultimo, adesso a deve decidere se continuare a galleggiare (le cronache degli ultimi mesi è chiaro che non prospettano una felice evoluzione delle vicende del Cosenza Calcio) oppure se dare al Cosenza Calcio l’opportunità di crescere e di raggiungere traguardi mai raggiunti prima. Cosa che con la possibile nuova proprietà sarebbe possibile. Non prendere in considerazione tale offerta e continuare ad amministrare il Cosenza con le difficoltà che sono emerse negli ultimi tempi, significherebbe perseverare nel tenere in ostaggio un’intera città e una tifoseria che ha voglia di rinnovare il proprio entusiasmo per la squadra del cuore, magari intravedendo prospettive che ad oggi sembra davvero difficile scorgere all’orizzonte.



La notizia, si diceva, circola già da un po’ di tempo in città con un passaparola ormai diventato comune in ogni anfratto. Lo stesso Guarascio aveva rilasciato una mezza ammissione nell’incontro con la stampa nell’ottobre scorso. Alla domanda se ci fosse davvero un fondo interessato al Cosenza Calcio, rappresentato da un professionista locale, il patron aveva infatti risposto con un secco “Nulla di concreto”. Quel nulla con il tempo evidentemente è diventato qualcosa di importante se si è arrivati ad un’offerta vera e propria, e cioè a mettere nero su bianco. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma potrebbe essere iniziata una nuova era per il calcio cosentino.