Calcio, Viali rescinde: non è più l'allenatore del Cosenza

COSENZA – Le strade del Cosenza Calcio e dell’allenatore William Viali si separano: tra società e tecnico infatti è addio. Dopo l’incontro avuto con il direttore generale Ursino e il direttore sportivo Delvecchio, l’allenatore del Cosenza non avrebbe gradito il progetto tecnico a lui sottoposto e quindi, di comune accordo, si è proceduto alla rescissione del contratto (Viali aveva un contratto con scadenza giugno 2025). A quanto pare inoltre era pronto per Viali anche un prolungamento di contratto fino al 2026, ma questo non è bastato per convincere Viali a sposare il nuovo progetto.

Una decisione attesa con ansia dalla tifoseria rossoblù che dopo l’innesto dei due dirigenti aspetta di capire come sarà il nuovo Cosenza nella stagione 2024/2025. Per la panchina rossoblù tra i nomi che circolano c’è quello di Salvatore Bocchetti.