Cosenza, riscattato Tutino: "Il nuovo allenatore? Fame e passione"

3 minuti per la lettura

COSENZA – “Vi dò una bella notizia: la società Cosenza Calcio ha riscattato Tutino”. L’annuncio è stato dato dal presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio in apertura della conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore generale Beppe Ursino e del nuovo direttore sportivo Gennaro Delvecchio.

Dopo l’annuncio sul bomber, la parola è passata ad Ursino: “Sono molto motivato, vengo qui con grande entusiasmo. La mia storia la sapete, il presidente Guarascio sono almeno tre anni che mi cercava. Qui a Cosenza sono sempre stato accolto con molto affetto e sono certo che faremo belle cose. Io credo che nel calcio la cosa più importante è la salvezza. Poi vengono i play off e poi non lo so. Sarà un campionato più difficile dell’anno scorso visto che non ci sono grandi proprietà. Nel calcio di oggi l’importante è non sbagliare, o sbagliare il meno possibile. Ho firmato un contratto di un solo anno per mia scelta, non sono un ragazzino, sono venuto qui per fare un lavoro importante. A fine anno vedremo”.

Su Viali in mattinata è stata annunciata la rescissione del contratto (LEGGI): “Gli avevamo offerto un biennale – è la versione di Ursino – ma non si è detto nè convinto nè con le giuste motivazioni. Nessun problema, l’importante è la chiarezza e il rispetto reciproco. Sul nuovo allenatore non siamo impreparati – ha precisato Ursino – stiamo valutando il giusto profilo per le caratteristiche tecniche e tattiche che abbiamo in testa. Nel calcio non bisogna avere fretta”.

“Ringrazio l’Hellas Verona che mi ha permesso di venire qui – ha detto il nuovo direttore sportivo Gennaro Delvecchio – e il presidente Guarascio perchè credo che ogni direttore sarebbe venuto qui con entusiasmo. Vengo qui per lavorare, per centrare la salvezza. Il nuovo allenatore? Sarà un allenatore che verrà per emozione, per passione, non abbiamo un identikit ben preciso. Ma emozione e passione dovranno essere elementi che dovrà avere negli occhi, perchè questa terra e questa piazza meritano emozioni e passione. L’allenatore bravo è uno anche che fa crescere i giocatori. Abbiate fiducia”. Un concetto ribadito anche da Ursino: “Qui devono venire allenatori con fame. Mezzi allenatori o mezzi giocatori qui non vengono”. Ma Tutino farà parte del Cosenza 2024/2025? “Prima scegliamo l’allenatore” la risposta di Delvecchio.

Capitolo mercato: che budget ci sarà? Risposta di Ursino: “Il budget interessa a me e a Gennaro. Certamente il presidente scegliendo me e Gennaro ha in testa di fare qualcosa di importante, noi lo dobbiamo frenare, perchè prima deve venire la salvezza. Stamattina abbiamo fatto una riunione con l’area amministrativa e abbiamo conosciuto persone competenti e preparate”.

La rosa attuale è una base dalla quale ripartire? “La rosa la conosco molto bene, c’è una buona base – la risposta di Delvecchio – il pensiero è anche quello di prendere qualche giovane forte dall’estero da far crescere. Il resto lo vedremo insieme al nuovo allenatore. Di certo in campo andrà un gruppo di uomini di carattere che quando andranno in campo, al di là del risultato, renderanno orgogliosi i propri tifosi”. “All’estero dovremo farci conoscere – ha aggiunto Ursino – un po’ come era successo al Crotone durante il mercato degli anni passati”.