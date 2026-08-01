Addio a Ennio Simeone: è morto l’ex direttore del Quotidiano Della Calabria

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È morto Ennio Simeone, storico direttore del Quotidiano della Calabria dal 1997 al 2007 e maestro di generazioni di giornalisti.

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Ennio Simeone. Nato il 9 agosto 1936, Simeone si è spento lasciando un vuoto incolmabile non solo nelle redazioni che ha guidato, ma anche tra i tantissimi colleghi che in lui hanno visto un maestro e un punto di riferimento etico e professionale. Sotto la sua direzione, durata esattamente dieci anni dal 1997 al 2007, Il Quotidiano della Calabria decollò e iniziò letteralmente a volare. Un decennio indimenticabile per la redazione e per chiunque abbia vissuto quella stagione irripetibile. Simeone portò una visione moderna e rigorosa della professione, trasformando il giornale in un punto di riferimento imprescindibile per il territorio.