Influenza suina, in Calabria tre pazienti in gravi condizioni

Sono tre le persone che in Calabria hanno contratto il virus noto come “influenza suina”. Tutte ricoverate in ospedale a Catanzaro

Salgono a 3 i pazienti calabresi che hanno contratto, nelle scorse settimane, il virus H1N1 – meglio noto come influenza (o “peste”) suina – in forma grave, riportando così notevoli problemi respiratori. L’ultimo caso si è registrato domenica 5 gennaio 2025, nel giorno dell’epifania, quando un quarantenne residente nella provincia reggina è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale di Germaneto a Catanzaro.

INFLUENZA SUINA, L’ULTIMO CASO REGISTRATO

L’ultimo paziente in condizioni critiche e affidato alle cure dell’ECMO Team del Policlinico, specializzato in interventi di questo tipo. Nel polo ospedaliero è presente un reparto di trattamento avanzato ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana) che permette di trattare i casi di insufficienza respiratoria acuta che si presentano soprattutto nei soggetti con patologie pregresse o con un sistema immunitario debole. Il virus H1N1, noto anche come influenza suina, può causare gravi complicazioni respiratorie, soprattutto in persone con patologie pregresse o sistema immunitario debole. In alcuni casi, l’infezione può evolvere in insufficienza respiratoria acuta, richiedendo trattamenti avanzati come la circolazione extracorporea (ECMO). Quest’ultima, metodica che permette di ossigenarle il sangue all’esterno dell’organismo, si è rivelato essenziale per garantire un supporto vitale in questi casi estremi, confermando l’importanza del centro di Germaneto, in particolare modo della terapia intensiva, come punto di riferimento per l’intera regione.

La tipica influenza suina è un’infezione virale acuta delle vie respiratorie dei maiali causata da virus influenzali di tipo A. Il tasso di mortalità tra i maiali è basso e la guarigione avviene in circa 7-10 giorni.

Al contrario del tipico virus di influenza suina, il nuovo virus influenzale di tipo A/H1N1 può trasmettersi da uomo a uomo, forse per i suoi segmenti genici umani.