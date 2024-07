Al via cinque giorni di disagi per chi viaggia in treno

3 minuti per la lettura

COSENZA – «Chi rinuncia al viaggio in treno sarà integralmente rimborsato», così Trenitalia comunica ai clienti già in possesso di un biglietto che ci saranno poche altre opzioni per limitare i disagi per chi deve viaggiare tra il 22 e il 26 luglio. I treni Frecce, Intercity e Regionali subiranno, infatti, cancellazioni, limitazioni e ritardi comportando, di fatto, quasi un isolamento di Calabria e Sicilia a ridosso del primo weekend di grandi spostamenti degli italiani verso il Sud.

I disagi per i viaggiatori sono stati già di notevole portata dal 9 luglio scorso, giorno dello svio di un carro merci nella stazione di Centola, poiché da allora la circolazione ferroviaria avviene su un unico binario sul quale si alternano mezzi in entrambe le direzioni. Questo compromette il traffico sulla linea Sapri-Paola che costituisce uno snodo essenziale per i calabresi.

I lavori necessari a ripristinare la linea ferrata ed effettuare i rilievi utili alle indagini sia da parte degli inquirenti che dei tecnici di Rfi saranno svolti nel più breve tempo possibile, ma Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, «invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione». Le Frecce che viaggiano verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia; quelle che viaggiano verso nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri. Per garantire il servizio nel tratto interessato, sono previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Per tutta la durata dell’interruzione non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria e Roma-Siracusa-Palermo ed alcuni Intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo. Tutti gli altri Intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria e, per garantire la continuità territoriale, sono previsti anche collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri.

Tutti i treni del Regionale della Campania saranno cancellati tra Vallo della Lucania e Sapri. Anche in questo caso è prevista una riprogrammazione del servizio con bus, spiegano da Trenitalia «con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale e minore disponibilità di posti rispetto al normale servizio offerto».

Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia – Sapri, «ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni», spiegano ancora dalle Ferrovie. In sostanza, la ripresa non sarà immediata e le tempistiche stimate non consentono di garantire la sicurezza del viaggio neppure nella giornata del venerdì.

Nel tentativo di arginare i disagi di chi viaggia in treno «dall’inizio dell’interruzione dello scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l’assistenza nelle stazioni del tratto interessato e ha inviato ai viaggiatori circa 15mila SMS/e-mail, attraverso il servizio di Smart Caring, per informarli preventivamente sulle modifiche del viaggio». Nelle stazioni, inoltre, sono stati incrementati i presidi con personale del gruppo Fs per l’assistenza alla clientela e in particolare ai passeggeri con ridotta mobilità.