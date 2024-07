Treni nel caos, immaginate se fosse successo al Nord

1 minuto per la lettura

C’E’ STATO caos, l’altro ieri alla Stazione di Firenze per un tizio che passeggiava sui binari dei treni. Il Corriere della Sera ne ha parlato. C’è caos dal 9 luglio sulla ferrovia tirrenica tra Campania e Calabria che da oggi è bloccata per quattro giorni (LEGGI). I giornali nazionali non ne parlano quasi. Possibile? Purtroppo è così: c’è una sorta di abitudine.

Se il problema è a Firenze o a Roma, o a Genova, tutti scattano, scrivono e protestano. Se succede qui, al massimo scattiamo noi. Ma pochi ci ascoltano. Non ci resta che protestare, farci sentire, gridare che in un paese civile non si possono lasciare treni nel caos e bloccare una linea ferroviaria per 4 giorni.

All’origine del problema ci sono la fragilità e l’abbandono dell’infrastruttura ferroviaria calabrese, perciò lanciamo uno slogan: “Dove sei ministro Salvini?”. Intanto la storia arriva fino in Parlamento (LEGGI).