Crotone, il super poliziotto De Santis è il numero due della Dia

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Dopo una breve parentesi come questore di Rovigo il super poliziotto di Crotone Antonino De Santis ai vertici della Dia nazionale

CROTONE – Il crotonese Antonino De Santis è il nuovo vicedirettore della Direzione investigativa antimafia (Dia). La chiamata al vertice dell’organismo interforze arriva dopo una breve ma intensa parentesi alla guida della Questura di Rovigo. Dopo aver svolto per tre mesi le funzioni di questore della città veneta, De Santis si trova ora a ricoprire il nuovo incarico, che porta un pezzo di Calabria e di Crotone ai vertici nazionali del contrasto al crimine organizzato. Definire De Santis un semplice funzionario sarebbe riduttivo. Per chi ne conosce la carriera, si tratta di un vero e proprio “mastino” delle investigazioni. Un poliziotto che ha costruito il proprio bagaglio operativo strada facendo, nei contesti più caldi della mappa criminale italiana.

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IL PROFILO

Promosso dirigente superiore della polizia di Stato nel luglio 2025, prima ancora è stato vicario del questore di Caserta e vicario del questore di Grosseto. In precedenza ha svolto diversi incarichi in uffici investigativi quali quello di dirigente la Squadra Mobile di Crotone, vice dirigente della Squadra Mobile di Palermo e, successivamente, di dirigente della Squadra Mobile di Catanzaro prima e di Firenze poi. Il suo intuito investigativo lo ha portato, dunque, nei santuari della lotta alle cosche.

MASTINO DELLE INVESTIGAZIONI

Il super poliziotto crotonese è uno che conosce dall’interno i meccanismi, i linguaggi e le evoluzioni della ‘ndrangheta e delle altre organizzazioni criminali italiane, avendole combattute direttamente nelle piazze calabresi, siciliane e nazionali. Ma, avendo svolto anche importanti funzioni direttive, ha dimostrato quella visione d’insieme utile a gestire la macchina organizzativa della lotta al crimine. Ai vertici della Dia De Santis subentra a Lorena Di Galante, nel giugno scorso promossa dirigente generale di pubblica sicurezza.