Tra questi spicca quello di Pasquale Manfredi detto “Scarface”, il bazookista della cosca Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, di recente condannato in via definitiva all’ergastolo, ma anche di Giuseppe Vrenna e Pantalone Russelli, tutti inseriti nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi. Quindi approda a Caserta, dove resterà fino al 2013, e otterrà uno storico risultato, giungendo ad arrestare i latitanti del clan dei Casalesi, Michele Zagaria e Mario Caterino su tutti, tanto da dare vita al cosiddetto “modello Caserta”. A Gioia Tauro dirige il Commissariato fino al 2016, ottenendo così la promozione a primo dirigente: qui arresta un altro pericolosissimo latitante, Vincenzo Perri, ricercato da oltre due anni per omicidio e condannato a 18 anni di reclusione, e mettendo fine ad una annosa faida.