BCC Calabria Ulteriore: attivo il servizio Video Assistenza agli ATM Evoluti nel Crotonese

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Attivo il servizio di Video Assistenza presso gli ATM Evoluti della BCC Calabria Ulteriore di Melissa, Cutro e Scandale nel Crotonese

L’innovazione tecnologica si fa strada nei territori del crotonese, ma senza perdere il contatto umano. La BCC della Calabria Ulteriore accelera sul percorso di digitalizzazione attivando il nuovo servizio di Video Assistenza presso gli ATM Evoluti delle filiali di Cutro, Melissa e Scandale. Un passo in avanti che permette ai clienti di dialogare direttamente e in tempo reale con un operatore della banca durante gli orari di apertura degli sportelli, coniugando la velocità del digitale con l’affidabilità della consulenza in presenza.

La BCC della Calabria Ulteriore prosegue il percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi con l’obiettivo di offrire ai clienti strumenti sempre più semplici, veloci e accessibili, senza mai rinunciare alla vicinanza e all’attenzione che da sempre contraddistinguono la Banca.

Nell’ambito di questo progetto, presso gli ATM Evoluti delle Filiali di Cutro, Melissa e Scandale (disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7) è stato attivato il nuovo servizio di Video Assistenza, che consente ai clienti di dialogare direttamente con un Operatore della Banca per ricevere informazioni e supporto, durante gli orari di apertura degli sportelli. Oltre alla piattaforma “Relax Banking”, ormai consolidata e apprezzata dai clienti, il servizio di Assistenza da remoto consente anche di richiedere un appuntamento, rendendo ancora più immediato l’accesso ai Servizi di Consulenza della Banca.

MIGLIORARE L’ESPERIENZA E FACILITARE L’ACCESSO AI SERVIZI

“La nostra Banca continua a investire in strumenti che migliorano l’esperienza dei clienti e facilitano l’accesso ai servizi. L’innovazione è una scelta necessaria per rispondere ai cambiamenti in atto, ma deve sempre mantenere al centro le persone e i bisogni delle comunità che serviamo. È questo il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo: essere una banca moderna, capace di evolversi senza perdere la propria identità” – dichiara il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari.

“La trasformazione digitale rappresenta una leva strategica per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della vita moderna, alla necessità di svolgere molte operazioni in modo veloce e senza attese. Offriamo ai clienti maggiore autonomia nelle operazioni quotidiane e, allo stesso tempo, la possibilità di ricevere supporto qualificato quando ne hanno bisogno, con un modello organizzativo più efficiente e flessibile” – afferma il Direttore Generale Marco De Lerma di Celenza e di Castelmezzano.

L’attivazione del nuovo Servizio di Video Assistenza conferma l’impegno della BCC della Calabria Ulteriore nel coniugare innovazione tecnologica, qualità del servizio e attenzione alle esigenze delle persone e dei territori.