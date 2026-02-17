Grecale, la Dda chiede 46 condanne per i fiumi di droga che inondavano Crotone

2 minuti per la lettura

La Dda chiede 46 condanne nel processo scaturito dall’inchiesta che portò all’operazione Grecale contro i traffici di droga a Crotone

CROTONE – Il pm Antimafia Elio Romano ha chiesto 46 condanne nel rito abbreviato contro un presunto gruppo criminale che, secondo l’accusa, trafficava fiumi di droga. Un gruppo ben organizzato che fu disarticolato nel novembre 2024 con l’operazione Grecale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Dda di Catanzaro. Al vertice ci sarebbe stato Maurizio Valente, che, nonostante fosse detenuto, forniva le direttive dal carcere, approfittando dei colloqui. Sarebbe stato lui a decidere di volta in volta a quali canali ricorrere per ottenere forniture e quali alleanze intessere per suddividere le piazze di spaccio.

CANALI DI APPROVVIGIONAMENTO

Per lui la Dda chiede la pena più alta, 20 anni di reclusione. Stessa pena chiesta per gli altri presunti capi dell’organizzazione, Antonio Laratta, Andrea Ermenegildo Misticoni e Salvatore Santoro. In particolare, Valente, già coinvolto nelle operazioni antimafia Herakles ed Orso, sarebbe riuscito a imporre un vero e proprio monopolio degli stupefacenti a Crotone approvvigionandosi nella Locride, nella Piana di Gioia Tauro, a Isola Capo Rizzuto e, grazie all’intesa con cartelli albanesi, in Puglia.

LE RIVELAZIONI

L’input alle indagini lo diedero le rivelazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio, condannato per l’omicidio di Francesco Tersigni, compiuto nel settembre 2019 nel centro storico e maturato in un contesto di droga. Oliverio, a colloquio con gli inquirenti, parlò di “bande” attive nel narcotraffico nel quartiere Fondo Gesù e in via Acquabona. Parlò anche di canali di rifornimento albanesi, in Puglia, tramite Bardyl Shaba, e nella vicina Isola Capo Rizzuto, dove il referente sarebbe stato Giuseppe Vittimberga. Elementi di riscontro sono venuti da numerose conversazioni intercettate. Ecco l’elenco delle richieste.

L’ELENCO