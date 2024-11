Operazione Grecale, blitz contro il traffico di droga: 49 misure cautelari – I NOMI

2 minuti per la lettura

Blitz della Polizia a Crotone, 49 misure cautelari nell’ambito dell’operazione Grecale sgominata una organizzazione dedita al traffico di droga, ecco i nomi delle persone coinvolte

CROTONE – La Squadra Mobile della Questura di Crotone ha smantellato, con 49 misure cautelari, una presunta organizzazione dedita al narcotraffico attiva in città. Trentanove le persone finite in carcere, quattro quelle ai domiciliari e cinque quelle sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Operazione “Grecale”, l’hanno chiamata gli inquirenti. La gip distrettuale di Catanzaro Roberta Cafiero ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta dei pm Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, che hanno coordinato le indagini.

L’organizzazione, secondo l’accusa, si riforniva di stupefacenti nella Locride, nella Piana di Gioia Tauro e in Puglia. Vengono contestati anche reati in materia di armi. Le misure sono state eseguite da varie Squadre Mobili e dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato in collaborazione con i Reparti Mobili. I dettagli saranno forniti alle 11 nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro alla presenza del procuratore distrettuale antimafia facente funzioni, Vincenzo Capomolla.

BLITZ ANTI DROGA: OPERAZIONE GRECALE, I NOMI DELLE PERSONE RAGGIUNTE DA ORDINANZA CAUTELARE

Ecco l’elenco degli indagati. In carcere:

Damiano Amato (32); Gaetano Asteriti (20); Vittorio Asteriti (55); Armando Bevilacqua (39); Domenico Bevilacqua (56); Francesco Bevilacqua (55); Mario Citati (47); Vincenzo Fiorini (41); Gianluigi Foschini (31); Saverio Furiglio (45); Roberto Gelfo (30); Pasquale Greco (44); Andrea Laforgia (23); Antonio Laratta (53); Francesco Laratta (25); Pantaleone Laratta (36); Francesco Macrì (50); Fabio Marino (33); Luigi Marino (36); Pasquale Marino (35); Francesco Martino (33); Ermenegildo Andrea Misticoni (33); Antonio Passalacqua (51); Domenico Passalacqua (29); Giancarlo Perri (44); Michele Porto (23); Adolfo Proietto (42); Andrea Rizza (30); Antonio Romano (56); Salvatore Santoro (34); Mario Scarriglia (27); Pasquale Scarriglia (29); Maria Scicchitano (30); Mikaele Scicchitano (28); Luca Screnci (21); Bardyl Shaba (33); Luca Raffaele Siniscalchi (23); Giuseppe Spagnolo (28); Maurizio Valente (41); Giuseppe Vittimberga (25).

Ai domiciliari

Carmine Adamo (48); Antonio Macrì (33); Maurizio Marullo (39); Pasquale Piccolo (34).

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: