Crotone, aggressione a consigliere comunale, il sindaco Voce si è dimesso

CROTONE – Il sindaco Vincenzo Voce ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’episodio che lo ha visto convolto ieri sera con il consigliere di maggioranza, Ernesto Ioppoli, che ha denunciato un’aggressione da parte del primo cittadino.

Le parole con cui il sindaco Voce annuncia le dimissioni

“Non è mia intenzione – srive il primo cittadino in una nota – alimentare polemiche dopo quanto accaduto ieri sera né cercare giustificazioni di sorta. Esprimo pubblicamente le mie più sincere scuse al consigliere Ioppoli e alla città.

Ma quando solo le parole non bastano occorre il gesto. Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale. Le istituzioni devono essere sempre esempio di equilibrio e rispetto, valori che oggi intendo riaffermare presentando le mie dimissioni”.

Lo stesso Voce, nel prosieguo della nota auspica “Auspico “che questo gesto restituisca un clima di serenità politico – amministrativa di cui la città in questo delicato momento ha bisogno”.

L’aggressione al termine di una riunione sulle case popolari

Il tutto è nato ieri sera nell’ambito di una riunione promossa dalla provincia di Crotone sulla questione delle case popolari nel quartiere Tufolo – Farina che l’amministrazione comunale intende realizzare, con la contrarietà dei residenti. Pur essendo un consigliere di maggioranza, Ioppoli, residente nel medesimo popoloso quartiere, ha espresso la sua contrarietà al progetto messo in campo dalla giunta, compreso nella riunione di ieri.

Per il consigliere, la risposta a questa sua presa di posizione da parte del sindaco, sarebbe stata l’aggressione con calci e pugni, che lui stesso ha denunciato in una nota, resa pubblica poco dopo la mezzanotte di ieri.

La vicenda ha suscitato sdegnate reazioni dentro e fuori il consiglio comunale

La deuncia del consigliere Ioppoli, aveva suscitato sdegnate reazioni da parte di componenti del civico consesso crotonese , di partiti ed associazioni, che avevano chiesto al primo cittadino di dimettersi per l’accaduto.

Tra l’altro, la vicenda delle case popolari da realizzare a Tufolo – Farina, che tiene banco già da qualche mese, era uno dei punti all’ordine del giorno previsti nel consiglio comunale previsto per oggi pomeriggio.