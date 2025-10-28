Crotone, consigliere Ioppoli denuncia aggressione dal sindaco Voce

2 minuti per la lettura

Il consigliere comunale di maggioranza Ernesto Ioppoli denuncia di aver subito una aggressione dal sindaco Vincenzo Voce dopo una accesa discussione nel corso di una riunione organizzata per discutere della questione delle case popolari di Via Israele

Un grave episodio denunciato da un consigliere di maggioranza del Comune di Crotone dopo una riunione dedicata alla difficile questione degli alloggi di Via Israele che l’amministrazione intende realizzare ma che trova l’opposizione dei residenti del quartiere Tufolo – Farina.

Secondo il comunicato stampa diffuso dal consigliere comunale Ernesto Ioppoli poco dopo la mezzanotte di ieri, lunedì 27 ottobre, la situazione è degenerata in seguito a una discussione accesa che avrebbe portato ad una vera e propria aggressione fisica ai suoi danni.

AGGRESSIONE DOPO RIUNIONE IN PROVINCIA

Il pomeriggio di confronto, organizzato dal presidente della Provincia Sergio Ferrari (ringraziato pubblicamente da Ioppoli), indetto con l’auspicio di favorire un dibattito costruttivo sulla problematica degli alloggi, argomento che aveva già visto il consigliere Ioppoli in netta contrapposizione con le delibere approvate dalla Giunta comunale.

All’incontro erano presenti anche i consiglieri Enzo Familiari, Antonio Megna, Fabio Manica, Mario Megna, Marisa Luana Cavallo, oltre al Sindaco Vincenzo Voce e all’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.

IL SINDACO AVREBBE AGGREDITO IOPPOLI CON CALCI E PUGNI

Dopo un’introduzione tecnica dell’assessore Greco, Ioppoli ha preso la parola per ribadire le proprie rimostranze come riferimento diretto del quartiere adiacente a Via Israele. A suo dire, il sindaco avrebbe sminuito il suo ruolo e, successivamente, lo avrebbe aggredito con due pugni alle spalle e un calcio alla gamba. Solo grazie all’intervento dei presenti, aggiunge Ioppoli, la situazione non ha avuto conseguenze sanitarie più serie.

«Le cure per il morale sono tuttora in corso – scrive Ioppoli, esprimendo incredulità e amarezza per quanto accaduto – Mi pare assurdo dover scrivere un tale comunicato dopo essere stato per anni vicino a chi non lo meritava». Si domanda se una persona che reagisce con la violenza possa possedere le qualità morali per governare una città come Crotone.

ALTA LA TENSIONE ISTITUZIONALE

Il consigliere ringrazia tutti i presenti che gli hanno manifestato vicinanza e conclude annunciando che si farà tutelare nelle sedi opportune per difendere la propria dignità personale e politica.

L’episodio segnala un livello di tensione istituzionale che va ben oltre il normale dissenso politico, e che richiederà chiarimenti e ulteriori sviluppi nelle sedi competenti.