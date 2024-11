2 minuti per la lettura

La riflessione degli studenti dell’Ite di Cutro nell’ambito del ciclo su cittadinanza a Costituzione avviato con l’UniCal

L’articolo 3 della Costituzione italiana, al secondo comma, stabilisce che: “È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Questo comma rappresenta uno dei principi fondamentali su cui si fonda la repubblica italiana, in particolare l’obbligo di garantire e promuovere l’eguaglianza sostanziale, non solo formale, tra i cittadini. Questa disposizione implica che lo Stato non si limiti soltanto a riconoscere i diritti, ma soprattutto agisca per rimuovere concretamente le disuguaglianze che ostacolano la libertà e la partecipazione di tutti. Questa norma quindi diventa un importante riferimento giuridico e morale per contrastare la criminalità organizzata (mafia, ndrangheta, camorra…). Infatti, la criminalità organizzata rappresenta uno dei maggiori ostacoli sociali ed economici che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, creando emarginazione, sfruttamento, inquinamento delle istituzioni che riducono la partecipazione democratica e ostacolano lo sviluppo sociale ed economico delle aree in cui si radica.

COSTITUZIONE E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, LA RIFLESSIONE DEGLI STUDENTI DELL’ITE DI CUTRO

Le organizzazioni criminali tendono a controllare totalmente il territorio attraverso pratiche di intimidazione, corruzione e sfruttamento, ostacolando la crescita e la giustizia sociale. Cosa deve fare lo Stato? Lo Stato può e deve agire in molti modi, noi ne individuiamo alcuni cruciali, di seguito;