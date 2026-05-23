Elezioni amministrative, 77 comuni al voto in Calabria

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Elezioni amministrative 2026. Sono 77 i Comuni calabresi al voto tra domenica 24 e lunedì 25 maggio: riflettori su Reggio Calabria e Crotone. Possibili ballottaggi in 5 città sopra i 15mila abitanti

SONO 77 i Comuni calabresi chiamati al voto nella tornata di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Due in meno rispetto alle previsioni, perché a Carlopoli e a Savelli – rispettivamente nel lametino e nel crotonese – sono state ricusate tutte le liste. La tornata interessa meno di un comune su cinque, soprattutto piccoli municipi. Pochi i comuni grandi: appena cinque quelli per i quali è previsto l’eventuale secondo turno.

CALABRIA, ELEZIONI AMMINISTRATIVE I COMUNI AL VOTO

Ci sono però due competizioni significative: quelle di Crotone e di Reggio Calabria, due dei cinque capoluoghi di provincia della regione. Oggi quasi tutti guidati dal centrosinistra (unica eccezione Crotone, dove Vincenzo Voce nasceva come candidato civico). Il voto di maggio è l’occasione per il centrodestra di provare a riequilibrare la situazione, in attesa del voto amministrativo del 2027 che interesserà Catanzaro e Cosenza.

Il voto di maggio rappresenta quindi un passaggio strategico per il centrodestra, che punta a riequilibrare gli assetti politici locali in vista delle prossime amministrative del 2027, quando saranno chiamate alle urne anche città cruciali come Catanzaro e Cosenza.

I TURNI DI BALLOTTAGGIO

L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e l’8 giugno e riguarderà esclusivamente i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti: Reggio Calabria, Crotone, Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. Sono gli unici comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Un passaggio che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici regionali nelle principali realtà urbane.