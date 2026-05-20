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Amministrative Calabria, sono 5 i candidati impresentabili

| 20 Maggio 2026 14:33 | 0 commenti

Amministrative Calabria, sono 5 i candidati impresentabili

Elezioni amministrative 2026 in Calabria, elezioni amministrative 2026
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La Commissione parlamentare antimafia si è espressa: sono 5 i candidati alle prossime elezioni amministrative in Calabria ritenuti impresentabili

Sono 28 i candidati alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio bollati come impresentabili dalla commissione parlamentare antimafia, guidata dalla meloniana Chiara Colosimo. Cinque sono in corsa in Calabria, tra Reggio e Tropea.

Nell’elenco troviamo la candidata al consiglio regionale di Reggio Calabria Eleonora Maria Pia Megale (Pd), che è stata rinviata a giudizio per traffico illecito di rifiuti. Per quanto riguarda Tropea, Comune al voto dopo lo scioglimento per mafia, la commissione segnala i candidati che avevano fatto parte della precedente amministrazione. Si tratta di due candidati a sindaco – Giovanni Macrì e Giuseppe Rodolico – e di due aspiranti consiglieri, Caterina Marzolo e Greta Trecate. Restano tutti in campo: la definizione di “impresentabili” fa riferimento al mancato rispetto del codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti.

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