Arrical, centrodestra conquista la presidenza con Sergio Ferrari

Il sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, è stato eletto presidente di Arrical

Il Centrodestra ha fatto valere i numeri e conquistato la presidenza del Consiglio direttivo di Arrical con Sergio Ferrari. La guida dell’autorità regionale per la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti viene quindi affidata al sindaco di Cirò Marina. Ferrari è anche presidente della provincia di Crotone, nonché vicecoordinatore regionale di Forza Italia. Diventa presidente con 28 voti a favore, 10 astenuti e due assenti.

Si completa così il blitz perfetto del centrodestra calabrese. Si era preparato all’appuntamento elettorale di fine settembre per l’elezione del Consiglio direttivo come se si trattasse di una tornata regionale. I consiglieri hanno battuto il territorio, facendo campagna ‘comune’ per ‘comune’.

Un attivismo che il dato finale ha premiato. Benché non sia semplice incasellare tutti e 33 i sindaci eletti, la vittoria del centrodestra è risultato netta. Un conto prudenziale – che tiene fuori Rende, guidata al momento da una commissione, e almeno cinque sindaci sostenuti da coalizione civiche – assegnava 23 seggi a comuni guidati dal centrodestra e 11 al centrosinistra (compresi i membri di diritto). Il dato finale della votazione per Ferrari mostra che il fronte del centrodestra è anche più ampio visto che il neoeletto presidente di voti ne ha incassati 28.