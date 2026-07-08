Alta velocità in Calabria, scintille tra Occhiuto e la Lega

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CATANZARO – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non perde occasione per insistere sul tema dell’alta velocità. Una questione cruciale per lo sviluppo della Calabria. Il governatore, durante il suo intervento in videocollegamento nel convegno “Banche di credito cooperativo, istituzioni e Mezzogiorno – Un’agenda per lo sviluppo sociale e territoriale”, ha ripreso l’argomento dicendo – come riporta l’Agi: «Il tema dell’Alta velocità purtroppo non riguarda la Calabria. Sto insistendo con il Governo affinché si trovino le risorse necessarie per arrivare a Praia, evidentemente non a valere sui fondi del Pnrr. Quando si partì con il Recovery Plan sotto il governo Draghi si considerarono solo le opere che avevano un grado di progettazione matura. All’epoca non era stata progettata ancora l’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, quindi fu escluso questo intervento dalle risorse del Pnrr».

Non si fa attendere la risposta del Carroccio. E così arrivano le parole della deputata e coordinatrice della Lega in Calabria Valeria Sudano in risposta proprio ad Occhiuto: «Grazie a Matteo Salvini e alla Lega il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta innovando l’intera rete ferroviaria della Calabria e per la prima volta l’Alta velocità sarà implementata fino a Reggio Calabria, attraverso investimenti importanti per tutto il Meridione, stanziati proprio da questo Governo. Spiace che il presidente Occhiuto si sia distratto, a pensar bene. È giusto avanzare richieste per il futuro, ma altrettanto doveroso riconoscere l’impegno straordinario che il Mit sta già assicurando alla sua regione, con opere messe in cantiere senza precedenti e, lo ricordiamo, oltre 35 miliardi di euro, di cui più di 13 miliardi già finanziati».

Sulla questione dell’Alta velocità è intervenuta con una nota stampa anche la segretaria regionale della Uil, Mariaelena Senese: «È il momento di capire se l’Europa intenda assumere un impegno vero, formale e vincolante per portare l’alta velocità almeno fino a Praia a Mare. La Calabria non può più attendere di essere messa davvero in connessione con il resto del Paese e quindi d’Europa».