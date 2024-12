Bilanci mai presentati delle Asp calabresi, il Governo approva la proroga al 2025

1 minuto per la lettura

Il Governo Meloni proroga fino a marzo 2025 i termini per le Asp calabresi (Cosenza e Reggio Calabria) per presentare i bilanci antecedenti il 2022, in sostanza la Calabria continua ad avere due Asp con senza una certificazione chiara del debito passato

Per i bilanci mai presentati delle Aziende sanitarie provinciale di Reggio Calabria e Cosenza precedenti al 2022 si potrà aspettare fino a marzo del 2025. Il decreto milleproroghe varato in Consiglio dei ministri fa slittare di tre mesi in avanti il termine di presentazione dei documenti contabili. La scadenza era stata fissata a dicembre 2024.

È da giugno dello scorso anno che si attendeva una risposta dalle due aziende sanitarie provinciali, segno che ancora la partita non è affatto chiusa, nonostante le rassicurazioni dei direttori generali.

PROROGA PER I TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI BILANCI DEGLI SCORSI ANNI PER LE ASP CALABRESI DI REGGIO CALABRIA E COSENZA

La Calabria continua ad avere due aziende senza una certificazione chiara del debito precedente al 2022 per assenza di bilanci consuntivi, nel frattempo, però, hanno approvato i successivi documenti contabili. Un paradosso che è costato bocciature “a metà” da parte dei revisori contabili, ancora oggi pronti a chiarire che nulla di quanto messo sui bilanci è certo visto che non si ha contezza dei precedenti.

Il rischio è sempre il famoso debito ancora non quantificato. Un problema resta quello della cosiddetta circolarizzazione del credito presentato dai fornitori, la procedura di verifica delle fatture ancora oggi non è terminata nonostante i due anni di lavoro alle spalle. Gli advisor contabili al momento stanno verificando anche le due mega transazioni milionarie delle Asp con Bff bank.

