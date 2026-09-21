Dalla Regione Calabria oltre 20 milioni per assistenza e caregiver, Straface “Azioni concrete”

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Nella giornata dell’Alzheimer la Regione Calabria e in particolare l’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, traccia il bilancio dell’azione a sostegno di anziani e persone fragili, stanziati circa 20 milioni di euro per assistenza e caregiver

«In Calabria parliamo di oltre 53 mila persone sopra i 65 anni affette da demenza e di circa 30 mila con deterioramento cognitivo lieve. Dietro ciascuna di queste cifre c’è una madre, un padre, una famiglia che si trova ad affrontare un peso emotivo ed economico immenso. La risposta delle istituzioni non può essere burocratica o formale: servono fatti e presenza costante. Questi non solo slogan, noi ci crediamo fortemente: Prendersi cura significa esserci. Nessuna persona, nessuna famiglia deve essere lasciata sola. Ovunque tu sia, noi ci siamo».

Con queste parole l’assessore regionale all’Inclusione Sociale, Sussidiarietà, Welfare e Pari opportunità, Pasqualina Straface, traccia il bilancio dell’azione amministrativa integrata promossa dall’assessorato a sostegno della terza età e delle fragilità cognitive.

L’IMPEGNO DELLA REGIONE CALABRIA PER L’ASSISTENZA E I CAREGIVER

«Quando la memoria vacilla e le parole sfumano, l’unica cosa che rimane viva è l’emozione: uno sguardo, un contatto, la certezza profonda di non essere lasciati soli. È con questo spirito che la Regione Calabria affronta la Giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre, trasformando la vicinanza istituzionale in azioni concrete, risorse e servizi attivi ogni giorno dell’anno».

Per costruire un modello di welfare di prossimità reale, capace di accompagnare l’anziano dall’autonomia alla fragilità e di prendersi cura di chi cura sostenendo i caregiver, la Regione Calabria ha messo in campo una strategia articolata da oltre venti milioni di euro che spazia dall’invecchiamento attivo alla continuità assistenziale.

«Non vogliamo un’assistenza passiva che interviene soltanto quando il bisogno diventa emergenza – conclude l’assessore Straface -. Vogliamo un sistema integrato e umano che, in piena sintonia con i Comuni, le Asp e la rete del Terzo settore, garantisca dignità e sollievo per 365 giorni all’anno. La diagnosi di una malattia non deve mai trasformarsi nell’isolamento o nel declino sociale di un nucleo familiare».

I PROGETTI PROMOSSI DALLA REGIONE CALABRIA

Sul fronte della promozione sociale e del contrasto all’isolamento degli over 60 è già operativo l’avviso “Allegra-mente”, misura da 3 milioni di euro attuativa del Piano Triennale sull’Invecchiamento Attivo che vede 29 progetti selezionati su tutto il territorio regionale. A tutela delle famiglie e delle persone fragili sono stati destinati oltre 9,5 milioni di euro per i Buoni Servizio, volti a sostenere l’accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali come case di riposo, comunità alloggio e centri diurni accreditati di eccellenza, a cui si affiancano circa 2 milioni di euro per il Fondo Caregiver Familiare e oltre 4,7 milioni di euro dedicati ai Centri per la Famiglia.

L’azione regionale garantisce inoltre la continuità assistenziale e le cure domiciliari attraverso gli 836 mila euro dedicati alle Dimissioni protette per il rientro a casa in sicurezza dopo un ricovero ospedaliero, lo sblocco dei Fondi per la non autosufficienza e il potenziamento dell’assistenza domiciliare tramite Pnrr, frutto della sinergia tra Ambiti territoriali sociali e Aziende sanitarie, per una presa in carico personalizzata. A questo quadro complessivo si aggiungerà a brevissimo l’avvio dell’iniziativa “La Calabria ti fa compagnia”, intervento da 1,5 milioni di euro pensato per contrastare la solitudine attraverso le figure dell’Amico di Comunità e del Custode Sociale, su cui l’assessorato intende investire ulteriori risorse per amplificarne la portata.