XXIII edizione de Il Borgo Incantato, a Gerace torna la magia dell’arte di strada

Il 25 luglio 2024 l’anteprima con l’esibizione di Eduardo de Crescenzo e Joji Hirota parte a Gerace il Borgo incantato. Dal 26 al 28 luglio il festival entra nel vivo con artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Ritorna l’evento più atteso dell’estate a Gerace: dal 26 al 28 luglio 2024 i vicoli, le piazze e gli angoli del borgo, che troneggia su una collina della Locride circondata dagli ulivi e più in lontananza dai colori scintillanti del Mar Ionio, si riempiranno di meraviglie e magia con la XXIII edizione de Il Borgo Incantato – L’arte di strada nei vicoli che attira tantissimi visitatori da tutta la Calabria e oltre.

Un festival internazionale di Arte di Strada, Teatro Urbano e Circo Contemporaneo che vedrà la partecipazione di artisti in rappresentanza di 7 nazioni (Cina, Giappone, Iran, Italia, Canada, Cile e Inghilterra) con un focus speciale dedicato all’Oriente e alle sue coreografie e musiche ipnotiche. Un grande evento organizzato dal Comune di Gerace, tra i Borghi più Belli d’Italia e Comune Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con la direzione artistica di InStrada srl di Gigi Russo, e finanziato con il progetto pilota “Gerace Porta del Sole” – PNRR – M1C3 Intervento 2.1 – Ministero della Cultura – Programma UE Next Generation EU.

BORGO INCANTATO A GERACE, IL 25 LUGLIO AL VIA L’ANTEPRIMA

Nell’anteprima del 25 luglio, Eduardo de Crescenzo porterà in scena “Avvenne a Napoli, passione per voce e piano”, un concerto che interpreta per la prima volta la canzone classica napoletana tra il 1800 ed il 1950 per raccontare alle nuove generazioni il momento in cui la canzone divenne arte, accompagnato al pianoforte da Julian Oliver Mazzariello. Joji Hirota, eclettico multipercussionista, compositore e cantante giapponese, vincitore di premi internazionali per le sue originali composizioni, si esibirà con il collettivo KyoShinDo in uno spettacolo pieno di energia e potenza che trasporterà il pubblico in un vortice di suoni e movimenti travolgenti.

Dal 26 al 28 luglio si alterneranno artisti di strada di calibro internazionale. Uno show di numeri sorprendenti, improvvisazione e comicità quello dell’artista cileno El Kote. Illusionismo e note speciali con Piano Sky che suonerà un pianoforte a 4 metri di altezza. Italy Lion e Dragon Dance interpreteranno la danza del leone sui pali e la danza del drago,difficilissimecoreografie tradizionali cinesi.Il ritmo incessante di trombe, tamburi, tube e tromboni della Rusty Brass Band riempirà vicoli, strade e piazze. Tantissimi palloni variopinti di tutte le dimensioni inonderanno Gerace con la Mabò Band. L’artista cinese Ma Kenluck si esibirà con una verticale su una pila di sedie poggiata su quattro bottiglie che diventerà via via sempre più alta. Corona Events stupirà il borgo con leggiadre farfalle e meduse luminose in una danza ipnotica e piena di poesia. Ma anche con Lilith, uno spettacolo con trampolieri, pole dance, luci e fuoco.

LO SPETTACOLO DEL CIRCO TRA CONTORSIONISMI E MUSICA

La Compagnia Nando e Maila porterà in scena uno spettacolo di circo contemporaneo tra contorsionismi musicali molto divertenti. Una commedia romantica e sofisticata tra un giro vorticoso e l’altro di hula hoop con l’artista canadese Andreanne Thoboutot. Il pubblico amerà alla follia il duo acustico, cross gender e leopardato delle Wunder Tandem.

Nel corso della XXIII edizione de Il Borgo Incantato bambini e adulti di tutte le età potranno cimentarsi con i giochi di una volta costruiti artigianalmente in legno e materiali poveri da CAI Mercati. La serata conclusiva del Festival vedrà la consegna di un premio alla carriera all’artista iraniano Saeed Fekri. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti con inizio alle 20.30 e fine alle 24.00. Saranno ben 23 i punti ristoro in cui si potranno degustare i migliori piatti della tradizione locale. Il tutto con ampia scelta di menù vegetariani, di carne e di pesce, golosissimo street food, fritti e dolci di ogni genere.

Per informazioni: Comune di Gerace (RC)

Piazza del Tocco, 3 – 89040 Gerace (RC)

Sito Web: www.borgoincantato.it

Facebook: https://www.facebook.com/borgoincantatogerace/