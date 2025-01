San Luca, la solidarietà a Bruno Bartolo dai sindaci della Locride

1 minuto per la lettura

il Comitato dei Sindaci della Locride esprime solidarietà a Bruno Bartolo, ex sindaco di San Luca coinvolto in una vicenda giudiziaria. «Uomo equilibrato e scrupoloso».

SAN LUCA- «Siamo uomini delle Istituzioni e l’avamposto di realtà non facili». Il Comitato dei Sindaci della Locride, attraverso il Presidente Giorgio Imperitura e il Presidente dell’Assemblea Vincenzo Maesano, ha espresso solidarietà a Bruno Bartolo, ex sindaco di San Luca coinvolto in una vicenda giudiziaria. Bartolo è stato posto agli arresti domiciliari sabato 25 gennaio 2025, mentre per domani, 30 gennaio 2025, è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip.

«Siamo consapevoli – dicono- di quanto sia arduo e impegnativo il nostro ruolo di sindaci, ma nonostante le innumerevoli criticità quotidiane, l’attaccamento alle nostre comunità da parte di ciascuno di noi non conosce soste e insidie. Quando un Amministratore viene accusato di reati che riguardano il proprio mandato amministrativo, siamo pervasi da un moto di solidarietà naturale per via della quotidianità che affrontiamo e nella quale dietro ogni atto può celarsi anche l’errore».

I sindaci riconoscono la difficoltà del ruolo e la possibilità di errori, ma auspicano che Bartolo possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. «Pertanto, auspichiamo che Bruno Bartolo, già presidente facente funzioni dell’Assemblea dell’Associazione dei Comuni della Locride, possa presto far emergere l’immagine di lui per come l’abbiamo conosciuto: persona equilibrata e scrupolosa, che ha messo anche nell’impegno culturale della “Fondazione Corrado Alvaro di S. Luca” quale chiave di volta per il cambiamento sociale nei nostri territori»