Immersi nel Blu 2024: Siderno si prepara ad un'altra super edizione

Ultimi preparativi per “Immersi nel Blu 2024”, tre serate a Siderno tra street food a base di pesce, musica, spettacoli ed artigianato.

SIDERNO (REGGIO CALABRIA) – È già tempo di tuffarsi nell’atmosfera magica di “Immersi nel Blu”. La terza edizione dell’attesissimo festival del mare è pronta a incantare il pubblico dal 26 al 28 luglio nel cuore del quartiere Sbarre di Siderno.

Dopo il successo della precedente edizione, che ha registrato un numero record di presenze, gli organizzatori sono al lavoro per superare ogni aspettativa. Le vie del quartiere si stanno trasformando in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con allestimenti suggestivi e un’atmosfera accogliente che celebra il mare e le tradizioni marinare di Siderno.

Nei giorni dal 26 al 28 luglio, passeggiando per le viuzze, si potevano infatti degustare specialità locali a base di pesce, ascoltare musica tradizionale, artigianato di qualità. E, poi, tanti spettacoli per rallegrare le tre serate e dibattiti per discutere sulle potenzialità turistiche del territorio e il rilancio delle risorse locali.

MACRÌ, DIRETTORE ARTISTICO DI IMMERSI NEL BLU: «NON SI LASCERÀ NESSUN PALATO SCONTENTO»

«Partire dalla ricchezza delle risorse marine e delle tradizioni marinare per rilanciare il nostro territorio. Un ampio coinvolgimento del tessuto economico ed associativo sidernese per dare vita ad una concreta sinergia di sviluppo». Questo il commento del direttore artistico Ercole Macrì, impegnato in prima persona a curare ogni minimo particolare dell’edizione 2024.

Macrì sottolinea come «solo attraverso l’attenzione, la cura e l’amore per il nostro territorio si può dar vita ad iniziative come Immersi nel Blu. Lavoriamo agli ultimi dettagli insieme ai tanti volontari che stanno contribuendo attivamente. Siamo sicuri che anche l’edizione 2024 segnerà un numero di presenze record con un programma ricco e variegato. Per tre serate passeggiando tra Via Pescatori, Piazzetta Marco Polo e Via Cristoforo Colombo si potrà degustare lo street fish, un’offerta enogastronomica di cibo di strada locale, a base rigorosamente di pesce, curata e selezionata e che non lascerà sicuramente nessun palato scontento. Siamo sicuri che tutto questo, risultato di una grande passione, farà arrivare al quartiere Sbarra visitatori da tutta la Calabria».