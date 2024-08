Roccella Jonica, sbarco di 75 migranti. La metà donne e minori

1 minuto per la lettura

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Jonica, arrivano in 75, di nazionalità diverse soccorsi dalla Guardia Costiera. La metà donne e bambini

Nuovo sbarco a Roccella Jonica. Nel pomeriggio di oggi 17 agosto 2024, al Porto delle Grazie, sono arrivati altri 75 profughi. La Guardia costiera era intervenuta prima per soccorrere la barca a vela sulla quale si trovavano i migranti, che navigava in difficoltà a parecchie miglia dalla costa della Locride.

Nel gruppo, di diverse nazionalità, presenti donne e minori, per oltre la metà. I migranti sono al momento ospitati nella tensostruttura dello stesso porto, in attesa di essere trasferiti in centri più adeguati, secondo il piano di riparto della Prefettura di Reggio Calabria.