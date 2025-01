Gambarie, accordo sugli impianti: dal 24 gennaio si torna a sciare

3 minuti per la lettura

C’è l’accordo finalmente: a Gambarie ripartiranno gli impianti e dal 14 gennaio si tornerà a sciare. L’annuncio del sindaco Malara

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE – A Gambarie si torna a sciare. Quanto successo alla vigilia di Natale, con la stazione aspromontana piena di neve e gli impianti di risalita chiusi, resta solo un brutto ricordo. Una pagina negativa ora completamente cancellata dall’annuncio di ieri (18 gennaio 2025) del sindaco Francesco Malara: «In attesa della soluzione definitiva, è con grande piacere che finalmente comunichiamo di aver trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’Ati Asproservice sulle questioni economiche per le quali non avevano messo in funzione gli impianti di risalita di Gambarie».

Un finale a lieto fine, dunque, per la dura querelle tra il Comune e l’ente gestore delle infrastrutture sciistiche. Tra pochi giorni, gli appassionati della montagna e degli sport invernali potranno mettere gli scii ai piedi e scivolare giù lungo i candidi pendii aspromontani ammirando, al contempo, il meraviglioso paesaggio dello Stretto di Messina.

LEGGI ANCHE: Cortina? No, Gambarie. Pienone per i live e dj set sulla neve

I DETTAGLI DAL SINDACO MALARA

Nel dare la bella notizia, fornendo tutti i dettagli del caso, il primo cittadino Francesco Malara ha richiamato la storica frase che dall’altoparlante della seggiovia di Gambarie annunciava agli sciatori la risoluzione di un problema tecnico e la ripresa della sua marcia: “Attenzione che mettiamo avanti!”. Frase più che mai opportuna visto il superamento degli ostacoli che permetterà la messa in funzione degli impianti: «Fondamentale nella risoluzione del problema – spiega il sindaco Malara – è stato, e sarà, l’intervento della Regione Calabria che con il supporto istituzionale dell’onorevole Francesco Cannizzaro ha guardato con grande attenzione alle necessità dell’Aspromonte e del suo circondario».

E quindi la stagione sciistica è ormai prossima a partire, come già si osserva dalle web cam della località: i tecnici della ditta stanno provvedendo alle giuste verifiche circa il regolare funzionamento dei singoli componenti degli impianti, e martedì 21 gennaio saranno effettuati i necessari collaudi.

«Adesso si può dire ufficialmente che quasi sicuramente dal prossimo weekend, esattamente da venerdì 24 gennaio – aggiunge raggiante Malara – si potrà sciare a Gambarie deliziandosi della vista del mare. Ed inoltre per festeggiare stiamo già collaborando nell’organizzazione di una grande festa sulla nave prevista per domenica 2 febbraio e aperta a tutti. La resilienza o ancor meglio la restanza antropologica – conclude il sindaco – è un valore che va applicato nella ricerca esclusiva del bene comune».

L’AZIONE POLITICA DI CANNIZZARO

Altrettanto soddisfatto, e sollevato, si è detto il deputato Francesco Cannizzaro, originario proprio di Santo Stefano, nella conferenza stampa di ieri, durante la quale ha ripercorso gli obiettivi realizzati dalla sua azione politica.

«Quanto accaduto nelle settimane scorse mi aveva rammaricato molto, anche perché era in netto contrasto con le ultime positive notizie che riguardano il comprensorio, dalla Gallio-Gambarie all’emendamento pro Vallata del Gallico. – ha affermato Cannizzaro – Pertanto, in queste settimane ho svolto un ruolo di mediazione, riunendo le parti interessate, Comune di Santo Stefano ed AsproService, per superare i problemi tecnici e burocratici che impedivano l’apertura. Così, anche grazie al supporto della Regione, siamo riusciti ad addivenire ad una soluzione immediata per il presente… ma soprattutto l’avvio di una soluzione definitiva».