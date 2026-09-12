Gioia Tauro, la prefettura convoca il tavolo la sicurezza: Scarcella sospende la protesta

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Gioia Tauro, la prefettura convoca il tavolo la sicurezza: Scarcella sospende le iniziativa di protesta annunciate per lunedì, 14 settembre 2026.

Gli ultimi giorni sono stati molto convulsi per l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro in seguito alle minacce rivolte alla sindaca Simona Scarcella. Stavolta nel mirino erano finiti i figli e il messaggio non lasciava adito ad interpretazioni: «Se scrivi ancora ti scanniamo i figli e il cane» c’era scritto nell’inquietante messaggio lasciato nella cassetta postale della sua abitazione. Il primo cittadino immediatamente ha fatto presente tutto ciò alle istituzioni preposte ad intervenire, non trovando però, ha lamentato nelle scorse settimane, un riscontro tempestivo e adeguato.

LE MINACCE AI FIGLI DI SCARCELLA E L’ANNUNCIO DI PROTESTA DELLA SINDACA DI GIOIA TAURO

A questo punto Scarcella, assieme alla sua Giunta, aveva fatto partire uno scontro a muso duro con gli organi centrali dello Stato, culminato con l’annuncio di volersi incatenare e avviare uno sciopero della fame, qualora non si fosse provveduto nel più breve tempo possibile ad esaudire quelle richieste di aiuto. Ebbene, questa volta l’appello della sindaca ha sortito i suoi effetti. Negli uffici dell’Amministrazione comunale è giunta una nota della Prefettura di Reggio Calabria tramite la quale si convoca, per il prossimo martedì alle ore 120, un tavolo tecnico di coordinamento per la sicurezza pubblica, al quale parteciperà anche la sindaca Scarcella. Il primo cittadino ha sospeso, pertanto, le iniziative di protesta annunciate per lunedì 14 settembre.

L’Amministrazione tutta ha accolto decisamente con favore la convocazione, considerandola un’importante segnale di apertura istituzionale e un’occasione concreta per affrontare una vicenda che aveva generato non poco scompiglio nelle istituzioni e molto segnato la comunità.

LA CONVOCAZIONE IN PREFETTURA E LA SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO DELLA FAME

«L’Amministrazione ringrazia quanti in questi giorni – ha dichiarato Scarcella – mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una questione estremamente delicata, che riguarda non soltanto chi è stato colpito da un atto di barbarie inqualificabile, ma l’intera comunità gioiese. Mi auguro vivamente che da questo confronto istituzionale possano emergere risposte concrete e misure adeguate di tutela, capaci di restituire serenità alle persone coinvolte e sicurezza all’intera città. Gioia Tauro, in queste giornate difficili, si è stretta attorno al proprio sindaco e ai suoi figli. Un segnale di vicinanza che l’Amministrazione intende valorizzare con senso di responsabilità, affidando ora al confronto con le istituzioni il compito di individuare le soluzioni necessarie e più urgenti da affrontare».

L’IMPEGNO PER LA LEGALITÀ A GIOIA TAURO E IL RAPPORTO DI SCARCELLA CON LA COMMISSIONE DI ACCESSO

«Questa città – prosegue la nota – da quando c’è la mia Amministrazione sta cambiando volto, anche per quanto riguarda l’aspetto della legalità, e qui potrei menzionare tante decisioni che abbiamo preso per contrastare il malaffare, per tale motivo evidentemente certi ambienti abituati ad agire nell’ombra non ci perdonano questo nostro percorso che intendiamo portare avanti. Questa città deve cominciare ad essere riconosciuta e valorizzata per i tanti suoi aspetti positivi, non per quello che ha espresso negli anni da parte di una minoranza di individui che non vogliono lo sviluppo e il cambiamento. La nostra azione amministrativa – ha concluso la sindaca Scarcella – è sempre stata votata alla trasparenza e lo dimostreremo in ogni momento, anche di fronte all’attuale Commissione di accesso presente nel nostro Ente».