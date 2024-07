Gioia Tauro, barca parcheggiata in strada: denunciato il proprietario

1 minuto per la lettura

I Carabinieri hanno rimosso una barca abusivamente parcheggiata in una strada di Gioia Tauro che impediva il transito dei mezzi di soccorso.

GIOIA TAURO – Una barca lunga circa 10 metri parcheggiata in una stradina di Gioia Tauro impediva il transito dei mezzi di soccorso. Un uomo di Gioia Tauro è stato deferito dai carabinieri all’autorità giudiziaria per aver occupato abusivamente un’area pubblica con la sua imbarcazione.

I carabinieri di Gioia Tauro hanno notato la presenza di un’imbarcazione di circa 10 metri di lunghezza, apparentemente abbandonata e posizionata su blocchi di cemento. Tale situazione, creava un ostacolo al passaggio di mezzi di soccorso e rappresentava un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

L’imbarcazione, risultava priva di motore e di qualsiasi contrassegno identificativo. Questo rendeva il compito dei militari più difficile per risalire all’identità del proprietario. Gli accertamenti del caso hanno permesso ai Carabinieri di riuscire a individuare il responsabile dell’illecito occupazione.

Il proprietario dell’imbarcazione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Palmi per il reato di invasione di terreni o edifici. Grazie all’intervento dei Carabinieri, l’area è stata liberata dalla barca e la strada di Gioia Tauro è tornata pienamente fruibile e sicura.

Questo episodio rappresenta un esempio concreto dell’impegno profuso quotidianamente dai Carabinieri nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.