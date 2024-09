Locride: scoperte due piantagioni di marijuana, coppia arrestata

1 minuto per la lettura

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno scoperto e smantellato nella locride due piantagioni di marijuana.

CAULONIA (REGGIO CALABRIA) – Continua senza sosta la lotta alla produzione di sostanze stupefacenti in Calabria da parte dei carabinieri. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Roccella Jonica con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno rinvenuto e smantellato nella Locride due diverse piantagioni di marijuana. Le piantagioni erano nascoste tra le montagne dell’Aspromonte rispettivamente nei comuni di Caulonia e Grotteria. Il tutto è stato, inoltre, supportato dall’impiego di elicotteri e tecnologie avanzate. Ciò al fine di riuscire ad individuare correttamente la posizione nell’ambito della fitta vegetazione che caratterizza quelle aree.

PIANTAGIONI DI MARIJUANA NELLA LOCRIDE

Le piantagioni, come detto accuratamente nascoste tra la fitta vegetazione, erano destinate alla produzione di sostanze stupefacenti da immettere sul mercato illegale. Durante un’operazione, i Carabinieri hanno sorpreso una coppia di coniugi mentre tentavano di estirpare le piante e occultare le tracce della coltivazione. L’intervento immediato degli uomini dell’Arma ha consentito di bloccare l’operazione dei due. Oltre alle piante, i militari hanno rinvenuto semi che sarebbero stati utilizzati per avviare nuove coltivazioni. Poco distante dalla piantagione sono stati scoperti circa 3 kg di arbusti essiccati e ricoperti da infiorescenze. Questi sarebbero stati pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.