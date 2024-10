Gioia Tauro, coca sequestrata al Porto valeva 40 milioni di euro

1 minuto per la lettura

La Guardia di Finanza di Reggio in collaborazione con l’Agenzia delle dogane ha sequestrato 280 kg di coca nel porto di Gioia Tauro

REGGIO CALABRIA – Sequestrati nel Porto di Gioia Tauro 280 chilogrammi di cocaina che immessa sul mercato avrebbe prodotto un introito di oltre 40 milioni di euro. Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha trovato l’ingente carico di coca purissima nello scalo di Gioia Tauro.

I militari del Gruppo di Gioia Tauro e i funzionari dell’Ufficio delle dogane, hanno individuato alcuni container sospetti. E dunque all’interno hanno scoperto il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.

L’attività repressiva condotta ha inferto un forte colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura di stupefacente, in quanto la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di oltre 40 milioni di euro.

I militari si sono avvalsi delle apparecchiature scanner in dotazione ad ADM. Anche le unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro hanno contribuito al ritrovamento.

Il porto di Gioia Tauro si conferma un importante crocevia di traffici illeciti. Guardia di Finanza e ADM da tempo hanno predisposto un efficace dispositivo di controllo sullo scalo marittimo di Gioia Tauro.