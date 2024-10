Incendio doloso a San Roberto: distrutto il pulmino dell’asilo nido

2 minuti per la lettura

L’incendio doloso che ha distrutto nella notte il pulmino dell’asilo nido di San Roberto, ha privato 26 bambini di un servizio essenziale.

SAN ROBERTO (REGGIO CALABRIA) – Un atto deplorevole che ha sconvolto l’intera comunità di San Roberto. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, il pulmino dell’asilo nido “Noi con i bambini” è stato incendiato e completamente distrutto.

Un duro colpo per un progetto nato dalla volontà di offrire un servizio essenziale alle famiglie del territorio, realizzato grazie ad un finanziamento dell’impresa sociale “Con i Bambini” e progettato dalla Cooperativa sociale Libero Nocera di Reggio Calabria come ente capofila di un partenariato che coinvolge anche l’associazione Espero. Il mezzo, acquistato due anni fa, era diventato un punto di riferimento per i 26 bambini che frequentavano l’asilo. Nel comprensorio, infatti, esiste un solo asilo nido. E, il pulmino, si era rivelato fondamentale per agevolare la vita quotidiana delle famiglie dei comuni di S. Roberto, Fiumara, Melia e Campo Calabro.

Il pulmino era stato utilizzato fino alle 14:00 di ieri 10 ottobre 2024, e l’incendio è divampato intorno all’1:00 di notte. Il fatto, oltre a causare gravi danni materiali, ha creato un notevole disagio per la comunità, interrompendo un servizio essenziale per i 26 bambini che ne usufruivano quotidianamente. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questo gesto ignobile. Le forze dell’ordine stanno acquisendo tutte le testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

DOPO L’INCENDIO AL PULMINO LA SOLIDARIETÁ DEL SINDACO FALCOMATÁ ALLA COMUNITÁ DI SAN ROBERTO

«Solidarietà a tutta la Comunità di San Roberto per il vile atto che ha provocato la distruzione del pulmino in uso per l’asilo nido. Si tratta di un gesto sul quale auspico che si faccia piena luce al più presto. Aver danneggiato in maniera violenta e premeditata un mezzo a servizio del più piccoli è quanto di più raccapricciante potesse accadere». Ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, esprimendo vicinanza della comunità.