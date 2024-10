Tragedia a Locri, incendio in una abitazione, morta una donna

1 minuto per la lettura

Una tragedia a Locri nel Reggino dove un incendio è divampato all’interno di un abitazione in pieno centro cittadino, a causa delle fiamme una donna è morta

LOCRI – Un’anziana donna è morta oggi a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione, al quarto piano di un palazzo situato nella centralissima via Marconi di Locri. A dare l’allarme sono stati alcuni condomini, che hanno notato uscire del fumo dai balconi. In pochissimo tempo sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Siderno.

Insieme a loro gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. I Vigili del fuoco, servendosi di un carro scala sono arrivati al piano corrispondente all’appartamento interessato dall’incendio. Hanno trovato la donna con il corpo carbonizzato. L’anziana, a quanto pare, aveva difficoltà di deambulazione e per questo, forse, è rimasta intrappolata in casa allo scoppio dell’incendio. Al momento non si conoscono le cause dello scoppio dell’incendio.

L’intero palazzo per ora è stato evacuato in via precauzionale, anche se la struttura nel suo complesso non sembra abbia riportato danni. L’abitazione della donna morta, invece, pare sia stata completamente interessata dalle fiamme e dal fumo. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per capire le origini del rogo.