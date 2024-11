Roccella Ionica, incendio devasta un lido balneare

1 minuto per la lettura

Un incendio di origine sospetta ha danneggiato gravemente il lido “Baia Tortuga” a Roccella Jonica. I Carabinieri stanno indagando sulle cause del rogo.

ROCCELLA IONICA (REGGIO CALABRIA)- Un rogo di vaste proporzioni ha colpito questa mattina uno stabilimento balneare l “Baia Tortuga”, lungo il litorale di Roccella Jonica. L’allarme è scattato intorno alle 5:00, mobilitando immediatamente i Vigili del Fuoco di Siderno.

Il lido era chiuso dalla conclusione della stagione estiva, quindi oltre un mese fa. Le fiamme, alimentate dal materiale altamente infiammabile presente nelle strutture in legno, si sono propagate rapidamente, divorando una parte considerevole dello stabilimento. Nonostante L’intervento dei vigili del fuoco, coordinati dal Capo Reparto Enzo Costa, e le circa tre ore di intense operazioni di spegnimento, non è stato possibile salvare gran parte della struttura. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I carabinieri della Stazione di Roccella Jonica sono al lavoro per accertare le cause che hanno originato l’incendio del lido. Non si esclude alcuna ipotesi, dal cortocircuito a un dolo intenzionale dovuto a una possibile matrice estorsiva. L’incendio al lito “Baia Tortuga” rappresenta non un grave danno ai proprietari della struttura balneare.