Gioia Tauro, donna vittima di revenge porn: denunciato 28enne

A Gioia Tauro, una donna è stata vittima di revenge porn da parte del suo ex compagno. Il 28enne ha diffuso online foto e video privati della donna.

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Un’altra donna è diventata vittima del terribile reato di revenge porn. Una giovane donna si è presentata presso gli uffici del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro per denunciare l’ex compagno, il quale, dopo una relazione turbolenta caratterizzata da violenze e maltrattamenti, avrebbe diffuso sui social network foto e video privati della vittima.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Gioia Tauro ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ad un 28enne. L’attività d’indagine dei poliziotti è inizia dalla denuncia sporta dalla giovane donna. Questa presentandosi presso gli uffici del Commissariato di Gioia Tauro, ha denunciato di essere vittima del reato di revenge porn. La donna attualmente separata, ha raccontato ai poliziotti di aver avuto una relazione turbolenta con il 28enne. Ha raccontato che avendo lui assunto atteggiamenti violenti e posto in essere maltrattamenti. Per questo l’uomo era stato sottoposto dapprima alla misura del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Poi alla misura cautelare degli arresti domiciliari e infine alla detenzione in carcere.

Al termine del periodo di detenzione, la donna aveva ripreso la relazione con l’uomo. Avrebbe così inviato, occasionalmente, al 28enne delle foto e dei video che la ritraevano in atteggiamenti intimi. A seguito di un litigio, tali video e immagini sarebbero stati diffusi dall’uomo mediante i social. Dopo la denuncia e le indagini, il giudice ha concluso le indagini preliminari. La tempestività di intervento e l’efficacia dell’azione dei poliziotti del Commissariato di Gioia Tauro dimostrano ancora una volta il grande impegno della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati e la particolare nell’ambito del cosiddetto Codice Rosso.