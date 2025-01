Operatore Socio Sanitario accoltellato all’ospedale di Reggio, arrestato l’aggressore

1 minuto per la lettura

Ancora una aggressione ad un sanitario in Calabria, al Gom di Reggio Calabria Oss accoltellato da un paziente. Immediato l’arresto dell’aggressore

REGGIO CALABRIA – Ancora un’aggressione ai danni di personale medico e paramedico. Ancora una volta perpetrata da un paziente.

È accaduto stamattina al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, quando un Oss, di 44 anni un operatore socio sanitario figura professionale preziosissima in sanità, in servizio nel reparto di Pneumologia sarebbe stato infatti accoltellato in reparto da un paziente per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il professionista è stato aggredito all’avambraccio mentre stava misurando i parametri vitali al paziente di 63 anni.

L’Oss fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi mentre per il responsabile del gravissimo episodio è scattata immediatamente la denuncia, che ha portato all’arresto in flagranza di reato, proprio secondo quanto prevedono le nuove normative in materia di aggressione al personale sanitario.

Il decreto del 1 ottobre 2024 prova a dare una risposta alla crescente ondata di atti di violenza che minaccia non solo la sicurezza degli operatori sanitari, ma anche la qualità e l’efficienza del servizio sanitario nazionale.

Proprio il decreto prevede infatti l’arresto obbligatorio in flagranza per chi aggredisce il personale sanitario, esattamente come nel caso avvenuto all’Ospedale “Riuniti”.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato immediato ed al Gom sono subito intervenuti contattati dal 112 i Carabinieri che hanno subito arrestato l’uomo responsabile della brutale aggressione fortunatamente senza conseguenze.