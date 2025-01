Reggio Calabria: arrestato 32enne per detenzione di 2 chili di droga

1 minuto per la lettura

Le indagini della Squadra Mobile Reggio Calabria hanno portano all’arresto di un algerino di 32 anni, in casa aveva droga e materiale per il confezionamento.

REGGIO CALABRIA- Un cittadino algerino di 32 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. L’accusa per lui è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre due chili di droga, tra marijuana e cocaina, nascosti nella sua abitazione. L’operazione è scattata a seguito di indagini e appostamenti da parte degli agenti, insospettiti dai movimenti dell’uomo. L’uomo è stato attenzionato fino quando gli agenti non hanno deciso di intervenire bloccando l’uomo all’interno dell’immobile. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata anche con l’ausilio di un’unità cinofila, sono stati rinvenuti 1.2 chilogrammi di marijuana e un chilogrammo di cocaina, suddivisi in diverse buste, anche sottovuoto, e nascosti in vari punti dell’immobile.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento, bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e carta stagnola, elementi che fanno presumere un’attività di spaccio ben strutturata. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Reggio Calabria, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e risalire alla provenienza della droga. L’operazione della Squadra Mobile di Reggio con il sequestro della droga si inserisce in un più ampio contesto di contrasto allo spaccio nel territorio reggino.