Incidente stradale mortale a San Ferdinando, arrestato un uomo

Nell’incidente stradale sulla Rosarno-San Ferdinando, lo scorso due agosto, è morta una coppia di coniugi. Il 54enne arrestato a Rosarno è risultato positivo ad alcol e benzodiazepine

La Polizia di Stato ha arrestato un 54enne di Rosarno, ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.

La tragedia si è consumata nella serata di sabato 2 agosto lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, quando, intorno alle ore 21:00, diversi automobilisti hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza un grave incidente stradale.

INCIDENTE STRADALE, MORTA UNA COPPIA, INUTILI I SOCCORSI

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato che ha constatato uno scontro frontale tra due autovetture.

Nonostante i tentativi immediati di soccorso da parte dei poliziotti, per i due occupanti dell’auto proveniente da Rosarno, una coppia di coniugi, non c’è stato nulla da fare.

Il terzo coinvolto, invece, ha riportato traumi non gravi ed è risultato fuori pericolo di vita.

L’UOMO ARRESTATO POSITIVO ALL’ALCOL TEST

Grazie ai rilievi effettuati dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ed alle successive indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria, è stato possibile ricostruire la dinamica del drammatico incidente: è emerso, infatti, che il conducente dell’altro veicolo, responsabile dello schianto, fosse positivo all’alcol test e all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare benzodiazepine.

Alla luce della ricostruzione dei fatti e degli accertamenti esperiti dai poliziotti, lo scorso 12 settembre l’uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta dal Pubblico Ministero ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi.