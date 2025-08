Incidente stradale a San Ferdinando: morti due coniugi di Rosarno

1 minuto per la lettura

Due coniugi di Rosarno sono morti in un incidente frontale a San Ferdinando. Una terza persona è rimasta gravemente ferita.

SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA) – Era di Rosarno la coppia di coniugi che ha perso la vita in un violento scontro frontale a San Ferdinando. L’incidente è avvenuto ieri sera, 2 agosto 2025, intorno alle 21:50, sulla Strada Provinciale Est, nel territorio comunale di San Ferdinando. Le vittime sono Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, entrambi cinquantenni originari di Rosarno. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf. Secondo le prime ricostruzioni, i coniugi sarebbero morti sul colpo a causa del gravissimo impatto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palmi e il personale sanitario del 118, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere. Una terza persona, l’occupante della Volkswagen Golf, anch’essa di Rosarno, è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena, dove è attualmente ricoverata.

La strada provinciale che collega Rosarno e San Ferdinando rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi dell’incidente e per le operazioni di soccorso. Queste si sono protratte fino alle 2:00 di questa notte, quando la sede stradale è stata riaperta. Oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando e una pattuglia della Polizia del Commissariato di Gioia Tauro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.