Palmi, latitante a Lecce era in bicicletta sulla Salerno – Reggio Calabria: Arrestato

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Latitante 44enne bloccato in bicicletta mentre pedalava sulla Salerno – Reggio Calabria a Palmi: doveva scontare due anni per furto a Lecce. Arrestato dalla Polizia Stradale.

PALMI – Pedalava lungo un’arteria ad alto scorrimento l’autostrada Salerno- Reggio Calabria, si è trasformata nell’ultimo atto della latitanza di un uomo di 44 anni. L’uomo, un cittadino extracomunitario su cui pendeva un provvedimento di cattura da oltre un anno, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a pedalare in pieno pomeriggio lungo la carreggiata dell’autostrada A2.

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L’intervento è scattato all’altezza del chilometro 420 della carreggiata nord dell’A2 Salerno-Reggio Calabria. Una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Palmi, notando il ciclista impegnato in una pericolosa transito sulla sede autostradale, è tempestivamente intervenuta per fermarlo e metterlo al sicuro dal traffico veicolare. Alla richiesta di esibire i documenti di identificazione, l’uomo ne è risultato sprovvisto. I poliziotti lo hanno quindi accompagnato negli uffici della Sottosezione per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici e accertarne le reali generalità.

L’ORDINE DI CARCERAZIONE E IL TRASFERIMENTO IN CARCERE

Dai riscontri della banca dati sono emersi i dettagli del suo passato giudiziario: a carico del quarantaquattrenne figurava un ordine di carcerazione emesso nell’agosto del 2023 dalla Procura della Repubblica di Lecce. L’uomo doveva infatti scontare una pena residua di due anni e un mese di reclusione a seguito di una condanna definitiva per un furto aggravato commesso nel 2018 in territorio pugliese. Ultimate le verifiche e informata la competente autorità giudiziaria, per il quarantaquattrenne si sono aperte le porte della Casa circondariale di Palmi.