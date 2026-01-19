Un cacciavite odontoiatrico nei bronchi, intervento d’urgenza a Reggio Calabria

1 minuto per la lettura

Tosse e dolore al petto: aveva un cacciavite odontoiatrico nei bronchi, delicato intervento d’urgenza realizzato a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Incredibile intervento chirurgico al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Una delicatissima procedura endoscopica effettuata nelle scorse settimane al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica, Baldassare Mondello, insieme alla sua équipe, ha estratto in urgenza per via broncoscopica un cacciavite odontoiatrico accidentalmente inalato da una giovane donna.

La paziente è giunta al Pronto Soccorso del G.O.M. esibendo un esame di diagnostica per immagini (Tomografia Computerizzata). La donna aveva eseguito l’esame a causa di una tosse persistente e di un forte dolore a livello toracico. La Tomografia mostrava la presenza di un corpo estraneo metallico pericolosamente incastrato nel bronco lobare inferiore del polmone destro e una concomitante presenza di aria nello spazio compreso fra i due polmoni (pneumomediastino).

Prontamente ricoverata nell’ospedale di Reggio Calabria, la paziente è giunta in sala operatoria per subire con urgenza l’intervento di rimozione del cacciavite dai bronchi. Il decorso postoperatorio, gestito dall’équipe della U.O.S.D. Terapia Intensiva Post Operatoria (T.I.P.O.) diretta da Massimo Caracciolo, è stato regolare e la paziente è stata dimessa in ottime condizioni.

L’équipe che ha coadiuvato Mondello nell’intervento era composta da Massimino Messinò (medico in formazione), anestesisti, Lilly Gatto e Leonardo Cosenza. Personale del Blocco Operatorio: CPS Fortunato Quattrone, CPS Angela Fiozzo e CPS Paolo Pennestrì.