Incendi nel Reggino, in fiamme anche un deposito di materiale plastico a Palmi

Diversi incendi si sono sviluppati nel Reggino oggi (13 luglio 2024), in fiamme alcuni terreni incolti in contrada Cafari, nel comune di Reggio Calabria e un deposito di materiale plastico a Palmi

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono stati impegnati in diversi interventi per incendi tra i quali si segnalano quello che ha interessato terreni incolti nella contrada Cafari nel comune di Reggio Calabria ed un altro ancora in corso che sta coinvolgendo materiale plastico all’interno di un deposito di materiale riciclato sito nel comune di Palmi nella frazione Ponte vecchio.

LE FIAMME NEI TERRENI INCOLTI DI CONTRADA CAFARI (RC)

L’intervento per incendio di vegetazione di contrada Cafari si è sviluppato in una area densamente abitata è ha impegnato severamente il personale che è intervenuto con squadre della sede Centrale e dei distaccamenti di Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo oltre a due autobotti per il rifornimento di acqua. L’incendio è stato spento alle ore 18:20 circa. Presenti sul posto una squadra e un DOS di Calabria Verde che ha gestito l’intervento di un elicottero della flotta regionale.

UNO DEGLI INCENDI NEL REGGINO HA INTERESSATO UN DEPOSITO DI MATERIALE PLASTICO A PALMI

Successivamente alle 14:00 circa la sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata per un incendio che si stava sviluppando all’interno di un deposito di materiale riciclato per lo più in plastica sito nel comune di Palmi frazione Ponte vecchio dove sono state dirottate le squadre dei distaccamenti di Palmi, Polistena e di quello volontario di Bagnara Calabra. Sul posto è intervenuto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha base all’aeroporto di Lamezia Terme il quale ha effettuato dei lanci di acqua per abbassare il livello delle fiamme.

Per precauzione alla cittadinanza dei centri sottovento nelle vicinanze del deposito è stato consigliato di non sostare all’esterno e di rimanere chiusi all’interno delle abitazioni fino a quando non diminuisce la presenza di fumo. L’incendio è ancora in corso e seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni