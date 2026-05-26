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Elezioni amministrative in Calabria, terminato lo scrutinio delle schede, Francesco Cannizzaro con il 65,68% dei consensi, contro il 24,74 del suo avversario, il dem Domenico Battaglia, si conferma sindaco di Reggio Calabria. Ecco tutti i risultati, i seggi assegnati e la nuova composizione del Consiglio comunale.

Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria. A scrutinio concluso, il parlamentare di Forza Italia e coordinatore regionale del partito si impone con il 65,68% dei consensi, staccando nettamente il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%.

Il risultato certifica una vittoria ampia e senza appello per il centrodestra, che conquista anche una solida maggioranza in Consiglio comunale. Secondo i dati ufficiali pubblicati su Eligendo, il portale del Viminale, alla coalizione guidata da Cannizzaro vanno 24 seggi, mentre al centrosinistra ne spettano 8, incluso quello assegnato allo stesso Battaglia, sindaco facente funzioni uscente.

REGGIO CALABRIA, VITTORIA SCHIACCIANTE DI FRANCESCO CANNIZZARO, NUOVO SINDACO

Restano invece fuori dal Consiglio gli altri due candidati civici, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano, che non raggiungono il quorum necessario per ottenere rappresentanza.

Nel dettaglio, la nuova maggioranza si articola con 5 seggi a Forza Italia e alla lista “Cannizzaro sindaco”, 4 a Fratelli d’Italia e 3 a “Reggio futura”, lista ispirata dall’ex sindaco ed ex governatore Giuseppe Scopelliti. Due seggi ciascuno vanno a Lega e Alternativa Popolare, mentre ottengono un rappresentante “Noi moderati”, “Insieme si può” e Azione.

ELEZIONI COMUNALI A REGGIO CALABRIA, IL DATO DELL’OPPOSIZIONE

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico conquista 3 seggi. Un seggio ciascuno va invece a “La svolta”, Alleanza Verdi e Sinistra, “Reset” e alla lista “Avanti-Psi – Italia viva – Pri – Casa riformista”. Completa il quadro il seggio assegnato al candidato sindaco sconfitto Domenico Battaglia.

Il nuovo assetto politico conferma dunque una netta affermazione del centrodestra a Reggio Calabria, con Cannizzaro chiamato ora a guidare Palazzo San Giorgio forte di un ampio consenso elettorale e di una maggioranza numericamente solida.