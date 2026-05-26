Cannizzaro sindaco di Reggio, cosa succede ora al suo seggio alla Camera

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Eletto sindaco di Reggio, Cannizzaro dovrà lasciare il seggio di deputato perché incompatibile. Ecco cosa accadrà per la sua successione

Con l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco della città di Reggio Calabria si apre la partita della sua successione a Montecitorio. La carica di parlamentare è incompatibile infatti con quella di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (articolo 13 comma 3 del dl 138/2011).

Non ci sarà, però, una surroga con un collega azzurro, perché Cannizzaro nel 2022 conquistò il seggio – per lui una riconferma alla Camera – con l’elezione nel collegio uninominale Calabria 05-Reggio Calabria. La successione, quindi, passerà da una tornata di voto straordinaria, con un’elezione suppletiva nel collegio reggino.

Un nuovo – piccolo – test politico per la coalizione, alla vigilia delle Politiche del 2027, oltre che un banco di prova per la scelta del candidato che dovrà provare a raccogliere l’eredità di Cannizzaro.

I TEMPI

L’iter per l’indizione delle elezioni suppletive scatterà non appena Cannizzaro avrà formalizzato la rinuncia al seggio a Montecitorio. Non esiste una tempistica stringente: nella prassi parlamentare la risoluzione di un’incompatibilità può richiedere settimane o a volte mesi. Esistono, in ogni caso, due strade.

La prima è quella che passa dalla contestazione formale dell’incompatibilità. Il regolamento della Camera prevede per i deputati che si trovino ad assumere una nuova carica l’obbligo di comunicarla a Montecitorio entro trenta giorni. Termine che decorre, in questo caso, dalla proclamazione a sindaco di Cannizzaro. A quel punto tocca alla Giunta delle elezioni intervenire per accertare l’incompatibilità. A seguire sarà chiesto al parlamentare di esercitare l’opzione tra le due cariche. Non ci sono però scadenze perentorie che disciplinano questa fase.

La seconda strada invece è quella che vede Cannizzaro rassegnare direttamente le dimissioni da deputato alla Camera, subito dopo la proclamazione a sindaco. L’Aula le vota e una volta dichiarato vacante il seggio si avvia la procedura per l’indizione delle elezioni suppletive nel collegio di Reggio Calabria. Verosimilmente è la strada che potrebbe seguire Cannizzaro, nel caso in cui il centrodestra decidesse di accelerare i tempi.

La stessa procedura fu seguita da Roberto Occhiuto nel 2021: all’indomani della proclamazione a presidente della Regione Calabria, depositò alla Camera le sue dimissioni. In quel caso, però, non erano richieste elezioni suppletive, ma subentrò il primo dei non eletti, Andrea Gentile.

COME ANDÒ NEL 2022 IL VOTO DEL COLLEGIO DI REGGIO

I candidati al collegio uninominale 05 Reggio Calabria nel 2022 furono 14. Ma la sfida reale si consumò tra Francesco Cannizzaro per il centrodestra e Domenico Battaglia per il centrosinistra. Quasi un anticipo delle amministrative appena consumate. Cannizzaro si impose nettamente con il 48% circa dei consensi, mentre Battaglia sfiorò il 21.