Capodanno Rai a Reggio: 5 treni speciali notturni per il rientro

2 minuti per la lettura

Per il Capodanno Rai a Reggio Calabria, Trenitalia predispone cinque treni notturni straordinari in partenza dalla stazione centrale tra le 2:00 e le 3:00 del 1° gennaio 2025.

REGGIO CALABRIA – Per agevolare il rientro degli spettatori dopo la trasmissione di Rai Uno “L’anno che verrà”, che si terrà a Reggio Calabria, Trenitalia, ha predisposto un servizio ferroviario straordinario con cinque treni straordinari in partenza dalla stazione di Reggio Calabria Centrale nella notte di Capodanno. Questo in accordo con la Regione Calabria e ArtCal.

L’iniziativa mira a garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine dell’evento. Offrendo così un’alternativa efficiente e sostenibile al trasporto privato, con una conseguente riduzione delle emissioni di Co2 e della congestione stradale. I treni partiranno dalla stazione centrale di Reggio Calabria tra le 2:00 e le 3:00 della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2025. Andranno verso diverse destinazioni: Lamezia Terme Centrale (due corse, di cui una via Tropea e una via Mileto). Cosenza (una corsa), Catanzaro Lido (due corse). Sui treni saranno presenti personale di assistenza di “Regionale”, personale di FS Security e volontari della Protezione Civile. I biglietti per le corse speciali saranno acquistabili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, sia online che presso le biglietterie fisiche.

Intanto, si compone il cast stellare per “L’anno che verrà” e che si esibirà nel mega palco di Reggio Calabria. Oltre ai nomi già annunciati di J-Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio. E ancora Nino Frassica e Paolo Belli, si aggiungono al Capodanno di Rai Uno anche Anna Oxa, Big Mama, Ermal Meta, Leo Gassmann. Ci sarò anche Rettore, Los Locos, Sandy Marton, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Clementino e Romina Power, promettendo uno spettacolo ricco di musica e intrattenimento.