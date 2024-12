Reggio Calabria si prepara a brillare per il Capodanno Rai

2 minuti per la lettura

Reggio Calabria si prepara a ospitare il Capodanno Rai, il comune, in collaborazione con le forze dell’ordine e altri enti, sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi.

REGGIO CALABRIA- La macchina organizzativa per il Capodanno Rai 2024 a Reggio Calabria è in moto a pieno regime. Il Comune, in collaborazione con la Prefettura, le forze dell’ordine e tutti gli enti coinvolti, sta lavorando senza sosta per garantire un evento indimenticabile.Nel corso di una riunione tenutasi nei giorni scorsi, i vari attori coinvolti hanno fatto il punto della situazione e definito le ultime strategie.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, nei giorni scorsi, con i rappresentanti della Prefettura e delle forze dell’ordine, ha effettuato una serie di sopralluoghi. Questi sono serviti per definire al meglio le modalità logistiche e organizzative e garantire la sicurezza dell’evento. Oltre ai vari settori degli uffici comunali nella riunione sono stati coinvolti anche altri enti e società, tra cui Atam e Castore. Questo serve per coordinare il servizio di trasporto pubblico e le esigenze legate alla gestione dell’area. Il tavolo di lavoro, infatti, ha esaminato nel dettaglio le indicazioni avanzate dalla RAI. Il capodanno in diretta Rai rappresenta, infatti, un’importante vetrina per la città e un’occasione di promozione turistica e culturale.

AL CAPODANNO RAI DI REGGIO CALABRIA UN PROGRAMMA RICCO DI SORPRESE

Ad ogni settore coinvolto è affidato un compito specifico che dovrà essere realizzato nelle prossime settimane di preparazione. Ogni attività sarà portata avanti in stretta collaborazione con la Prefettura e la Questura. Coordinandosi con le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento. Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per monitorare l’avanzamento dei vari progetti e per aggiornare i diversi enti coinvolti sugli stadi del processo. «La collaborazione tra i vari settori e gli enti locali e nazionali è essenziale per la buona riuscita dell’evento – è stato detto nel corso della riunione – e per offrire alla cittadinanza e ai visitatori un Capodanno indimenticabile». Attraverso questo lavoro di coordinamento, il Comune di Reggio Calabria conferma il suo impegno nell’organizzare un evento sicuro, festoso e in grado di valorizzare la città in tutta la sua bellezza, pronta ad accogliere migliaia di persone provenienti da tutta Italia.